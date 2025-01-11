https://ria.ru/20250111/erdogan-1993297864.html
Эрдоган допустил возможность выдвижения кандидатом в президенты
Эрдоган допустил возможность выдвижения кандидатом в президенты - РИА Новости, 11.01.2025
Эрдоган допустил возможность выдвижения кандидатом в президенты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты ещё на один срок, об этом турецкий лидер заявил впервые. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T23:50:00+03:00
2025-01-11T23:50:00+03:00
2025-01-11T23:50:00+03:00
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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты ещё на один срок, об этом турецкий лидер заявил впервые. Эрдоган выступил в субботу на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа, на юго-востоке страны. Во время выступления у Эрдогана состоялся диалог с известным турецким певцом, "императором" турецкой поп-музыки Ибрагимом Татлысесом. Певец задал действующему главе турецкого государства вопрос о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. "Если ли ты за, то и я за", - сказал Эрдоган певцу. "Мы получили от него обещание", - сказал, в свою очередь Татлысес, обращаясь к публике, видеофрагмент их диалога представил в своем Telegram-канале гостелеканал TRT haber. Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идёт о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, шанлыурфа (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Шанлыурфа (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган допустил возможность выдвижения кандидатом в президенты
Эрдоган допустил возможность выдвижения кандидатом в президенты еще на один срок
АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты ещё на один срок, об этом турецкий лидер заявил впервые.
Эрдоган
выступил в субботу на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа
, на юго-востоке страны.
Во время выступления у Эрдогана состоялся диалог с известным турецким певцом, "императором" турецкой поп-музыки Ибрагимом Татлысесом. Певец задал действующему главе турецкого государства вопрос о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
"Если ли ты за, то и я за", - сказал Эрдоган певцу.
"Мы получили от него обещание", - сказал, в свою очередь Татлысес, обращаясь к публике, видеофрагмент их диалога представил в своем Telegram-канале гостелеканал TRT haber.
Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции
Мехмет Учум.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идёт о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.