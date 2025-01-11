Прощание с Добровольской пройдет 14 января

Прощание с актрисой Добровольской состоится 14 января
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.
За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.
На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая
За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.
На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая
В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.
На фото: кадр из фильма "Королева Марго"
В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.
На фото: кадр из фильма "Королева Марго"
Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.
На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"
Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.
На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"
За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.
На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова
За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.
На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова
В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".
На фото: кадр из фильма "Артистка"
В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".
На фото: кадр из фильма "Артистка"
Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.
Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.
На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова
На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова
Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.
Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.
Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.
"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.
Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.
"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.
За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.
На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая
В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.
На фото: кадр из фильма "Королева Марго"
Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.
На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"
За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.
На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова
В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".
На фото: кадр из фильма "Артистка"
Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.
На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова
Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.
Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.
"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.