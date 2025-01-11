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Прощание с Добровольской пройдет 14 января - РИА Новости, 11.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:56 11.01.2025 (обновлено: 19:29 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/dobrovolskaya-1993265576.html
Прощание с Добровольской пройдет 14 января
Прощание с Добровольской пройдет 14 января - РИА Новости, 11.01.2025
Прощание с Добровольской пройдет 14 января
Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января, прощание пройдет в её родном театре МХТ имени Чехова на основной... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:56:00+03:00
2025-01-11T19:29:00+03:00
евгения добровольская (актриса)
культура
россия
мхт имени а.п. чехова
троекуровское кладбище
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января, прощание пройдет в её родном театре МХТ имени Чехова на основной сцене в 10.00, сообщили РИА Новости в театре.Добровольская умерла от тяжелой болезни в возрасте 60 лет в пятницу."Прощание пройдет в театре на основной сцене 14 января, похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.По её словам, церемония прощания начнется в 10.00. После этого планируется отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах в 13.00.Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
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евгения добровольская (актриса), россия, мхт имени а.п. чехова, троекуровское кладбище
Евгения Добровольская (актриса), Культура, Россия, МХТ имени А.П. Чехова, Троекуровское кладбище
Прощание с Добровольской пройдет 14 января

Прощание с актрисой Добровольской состоится 14 января

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская
Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января, прощание пройдет в её родном театре МХТ имени Чехова на основной сцене в 10.00, сообщили РИА Новости в театре.
Добровольская умерла от тяжелой болезни в возрасте 60 лет в пятницу.
Актриса Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Биография Евгении Добровольской
10 января, 19:44
"Прощание пройдет в театре на основной сцене 14 января, похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.
По её словам, церемония прощания начнется в 10.00. После этого планируется отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах в 13.00.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
Воспоминания о Евгении Добровольской
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Евгения Добровольская в спектакле Космос в МХТ имени А.П. Чехова

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

Евгения Добровольская, Вячеслав Баранов на съемках фильма Клетка для канареек

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

© РИА Новости
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2 из 10
© Информкино (1996)

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

Кадр из фильма Королева Марго

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

© Информкино (1996)
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

Актриса Евгения Добровольская - лауреат премии Золотой орел в номинации Лучшая женская роль

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля Свидитель обвинения режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Вертикаль (2007)

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

Кадр из фильма Артистка

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

© Вертикаль (2007)
6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

Актриса Евгения Добровольская выступает на церемонии открытия 4-го Национального кинофестиваля дебютов Движение в Омске

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля 9 ряд. 10, 11 место по пьесе Юлии Поспеловой в МХТ им. А.П. Чехова

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

Народная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

Евгения Добровольская

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
10 из 10

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 10

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

© Информкино (1996)
3 из 10

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 10

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

© Вертикаль (2007)
6 из 10

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 10

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураЕвгения Добровольская (актриса)РоссияМХТ имени А.П. ЧеховаТроекуровское кладбище
 
 
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