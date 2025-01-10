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Воспоминания о Евгении Добровольской - РИА Новости, 10.01.2025
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20:35 10.01.2025 (обновлено: 21:07 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html
Воспоминания о Евгении Добровольской
Воспоминания о Евгении Добровольской - РИА Новости, 10.01.2025
Воспоминания о Евгении Добровольской
Десятого января представители МХТ имени А. П. Чехова сообщили, что советская и российская актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни. Воспоминания... РИА Новости, 10.01.2025
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Десятого января представители МХТ имени А. П. Чехова сообщили, что советская и российская актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни. Воспоминания о яркой судьбе горячо любимой артистки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, евгения добровольская (актриса)
Фото, Евгения Добровольская (актриса)

Воспоминания о Евгении Добровольской

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Десятого января представители МХТ имени А. П. Чехова сообщили, что советская и российская актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни. Воспоминания о яркой судьбе горячо любимой артистки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Евгения Добровольская в спектакле Космос в МХТ имени А.П. Чехова

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

Евгения Добровольская, Вячеслав Баранов на съемках фильма Клетка для канареек

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

© РИА Новости
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2 из 10
© Информкино (1996)

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

Кадр из фильма Королева Марго

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

© Информкино (1996)
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

Актриса Евгения Добровольская - лауреат премии Золотой орел в номинации Лучшая женская роль

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля Свидитель обвинения режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 10
© Вертикаль (2007)

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

Кадр из фильма Артистка

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

© Вертикаль (2007)
6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

Актриса Евгения Добровольская выступает на церемонии открытия 4-го Национального кинофестиваля дебютов Движение в Омске

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля 9 ряд. 10, 11 место по пьесе Юлии Поспеловой в МХТ им. А.П. Чехова

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

Народная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

Евгения Добровольская

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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10 из 10
 
ФотоЕвгения Добровольская (актриса)
 
 
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