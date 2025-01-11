https://ria.ru/20250111/boets-1993254141.html

На Украине объявили охоту на бойца, в одиночку удерживавшего опорник ВСУ

На Украине объявили охоту на бойца, в одиночку удерживавшего опорник ВСУ - РИА Новости, 11.01.2025

На Украине объявили охоту на бойца, в одиночку удерживавшего опорник ВСУ

На Украине объявили награду в несколько десятков миллионов рублей за голову российского бойца Закарьи Алиева, который три недели удерживал опорный пункт ВСУ на... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:37:00+03:00

2025-01-11T13:37:00+03:00

2025-01-11T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Украине объявили награду в несколько десятков миллионов рублей за голову российского бойца Закарьи Алиева, который три недели удерживал опорный пункт ВСУ на Запорожском фронте, пишет RT."На Украине обещают 50 млн рублей за голову российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды", — говорится в публикации. Российский боец также рассказал, что его историю экранизируют, — он заключил договор с одной из киностудий. При этом Алиев размышляет над тем, чтобы вернуться на фронт, поскольку его военный контракт закончится только через несколько месяцев. В ноябре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника.После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.

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