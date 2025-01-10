https://ria.ru/20250110/zalozhniki-1993034845.html

"Мы в заложниках": в Киеве пришли в ужас от состояния Зеленского

"Мы в заложниках": в Киеве пришли в ужас от состояния Зеленского - РИА Новости, 10.01.2025

"Мы в заложниках": в Киеве пришли в ужас от состояния Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор считает, что может что-то требовать от США, так как союзники Киева из Демократической партии внушили ему,... РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор считает, что может что-то требовать от США, так как союзники Киева из Демократической партии внушили ему, что он имеет какую-то значимость. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Поразительно, конечно, как профессионально “демократы” надули эго Зеленского, да так, что не попускает до сих пор", — написал он.По мнению депутата, Зеленский до сих пор действительно верит в то, что США должны предоставить ему гарантии безопасности, а избранный президент США Дональд Трамп и Европа должны делать так, как "велел Владимир Александрович"."С одной стороны — клиника, конечно. А с другой — мы все в заложниках у этого психопата", — констатировал Дубинский.Владимир Зеленский неоднократно менял свою позицию и посылал противоречивые сигналы по вопросу готовности Украины к началу переговоров с Россией. В ноябре глава киевского режима, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял в интервью газете The Guardian, что вновь отказался от переговоров, назвав их "нереалистичными".В минувшее воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский выразил готовность к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий.

https://ria.ru/20250109/zaharova-1992955317.html

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html

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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины, нато