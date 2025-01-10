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Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за работы YouTube - РИА Новости, 10.01.2025
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21:32 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/youtube-1993203805.html
Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за работы YouTube
Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за работы YouTube - РИА Новости, 10.01.2025
Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за работы YouTube
Суд в Петербурге не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя в связи медленной работой YouTube, петербуржец считал, что таким... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:32:00+03:00
2025-01-10T21:32:00+03:00
технологии
россия
youtube
google
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя в связи медленной работой YouTube, петербуржец считал, что таким образом были нарушены его права на поиск информации, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Административный иск Вадима Матвеева к Федеральной службе по надзору связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзору) о признании бездействий незаконными рассмотрел Красногвардейский районный суд Петербурга. Суд истцу отказал", - сообщила она. Как уточнила Лебедева, Матвеев в иске указал, что с июля 2024 года снижена скорость обмена данными на сайте YouTube.com, тем самым создано препятствие для информационных технологий и "нарушен конституционный механизм признания идеологического многообразия", а Роскомнадзор бездействует. В своем решении, сообщила Лебедева, суд указал, что "проверка судом законности решений, действий (бездействия) вне в связи с защитой каких-либо субъективных прав заявителя, то есть в порядке абстрактного нормоконтроля, недопустимы". "Также суд сказал, что полномочия РКН указаны в законе и таких полномочий как проведение контрольных мероприятий в связи со снижением на территории РФ скорости обмена данными в отношении того или иного домена нет. Полномочий контролировать Google LLC у РКН не имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет, вообще, им пользоваться, суду не представлено", - добавила глава городской пресс-службы судов. Тема скорости работы YouTube ранее поднималась в вопросе, который задали президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии в минувшем декабре. Глава государства указал, что Google сам создал себе проблемы, нарушая российские законы, поэтому Роскомнадзор обоснованно предъявляет им претензии. В то же время, отметил Путин, из-за западных ограничений и санкций Google урезал финансирование своих структур в России и поставки техники, нужной для работы его платформ. После этого Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube суммарно заблокировал уже более 200 российских каналов, в том числе в 2024 году - более 80 аккаунтов. Ведомство в июле направляло Google очередное требование о разблокировке российских каналов, но не получило ответ. Сумма штрафов, наложенных российскими судами на Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей. Что касается скорости работы YouTube, то Google LLC уже два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи, такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, указали в Роскомнадзоре. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее в декабре отмечал, что примерно половина трафика, который теряет YouTube в России, "приземляется" на российские площадки. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20241223/youtube-1990908542.html
https://ria.ru/20241223/youtube-1990858572.html
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сша
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технологии, россия, youtube, google, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, сша
Технологии, Россия, YouTube, Google, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), В мире, США
Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за работы YouTube

Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за медленной работы YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя в связи медленной работой YouTube, петербуржец считал, что таким образом были нарушены его права на поиск информации, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Административный иск Вадима Матвеева к Федеральной службе по надзору связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзору) о признании бездействий незаконными рассмотрел Красногвардейский районный суд Петербурга. Суд истцу отказал", - сообщила она.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Как уточнила Лебедева, Матвеев в иске указал, что с июля 2024 года снижена скорость обмена данными на сайте YouTube.com, тем самым создано препятствие для информационных технологий и "нарушен конституционный механизм признания идеологического многообразия", а Роскомнадзор бездействует.
В своем решении, сообщила Лебедева, суд указал, что "проверка судом законности решений, действий (бездействия) вне в связи с защитой каких-либо субъективных прав заявителя, то есть в порядке абстрактного нормоконтроля, недопустимы".
"Также суд сказал, что полномочия РКН указаны в законе и таких полномочий как проведение контрольных мероприятий в связи со снижением на территории РФ скорости обмена данными в отношении того или иного домена нет. Полномочий контролировать Google LLC у РКН не имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет, вообще, им пользоваться, суду не представлено", - добавила глава городской пресс-службы судов.
Тема скорости работы YouTube ранее поднималась в вопросе, который задали президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии в минувшем декабре. Глава государства указал, что Google сам создал себе проблемы, нарушая российские законы, поэтому Роскомнадзор обоснованно предъявляет им претензии. В то же время, отметил Путин, из-за западных ограничений и санкций Google урезал финансирование своих структур в России и поставки техники, нужной для работы его платформ.
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После этого Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube суммарно заблокировал уже более 200 российских каналов, в том числе в 2024 году - более 80 аккаунтов. Ведомство в июле направляло Google очередное требование о разблокировке российских каналов, но не получило ответ. Сумма штрафов, наложенных российскими судами на Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
Что касается скорости работы YouTube, то Google LLC уже два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи, такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, указали в Роскомнадзоре.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее в декабре отмечал, что примерно половина трафика, который теряет YouTube в России, "приземляется" на российские площадки. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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