https://ria.ru/20250110/vsu-1993045599.html

Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев

Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев - РИА Новости, 10.01.2025

Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев

Военнослужащие ВСУ, выжившие после удара российских сил, бежали, бросив раненных сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:17:00+03:00

2025-01-10T08:17:00+03:00

2025-01-10T08:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, выжившие после удара российских сил, бежали, бросив раненных сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что ВС РФ выявили и уничтожили группу украинских военнослужащих, которые пытались провести скрытую ротацию передовых позиции в районе Белогоровки в ЛНР. "В ходе объективного контроля участка линии боевого соприкосновения в районе Белогоровки зафиксировано движение группы противника (до взвода), которая направлялась на передовые позиции. Данные были оперативно переданы командованию, и по цели был нанесен артиллерийский удар. В результате огневого поражения часть группы была уничтожена", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные. По словам эксперта, выжившие военнослужащие бежали, бросив раненых сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение.

https://ria.ru/20250110/likvidatsiya-1993030462.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф