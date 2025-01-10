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Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:17 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/vsu-1993045599.html
Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев
Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев - РИА Новости, 10.01.2025
Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев
Военнослужащие ВСУ, выжившие после удара российских сил, бежали, бросив раненных сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:17:00+03:00
2025-01-10T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, выжившие после удара российских сил, бежали, бросив раненных сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что ВС РФ выявили и уничтожили группу украинских военнослужащих, которые пытались провести скрытую ротацию передовых позиции в районе Белогоровки в ЛНР. "В ходе объективного контроля участка линии боевого соприкосновения в районе Белогоровки зафиксировано движение группы противника (до взвода), которая направлялась на передовые позиции. Данные были оперативно переданы командованию, и по цели был нанесен артиллерийский удар. В результате огневого поражения часть группы была уничтожена", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные. По словам эксперта, выжившие военнослужащие бежали, бросив раненых сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение.
https://ria.ru/20250110/likvidatsiya-1993030462.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал, как украинские военные бросили раненных сослуживцев

Марочко: украинские военные бросили раненных сослуживцев после удара ВС России

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, выжившие после удара российских сил, бежали, бросив раненных сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что ВС РФ выявили и уничтожили группу украинских военнослужащих, которые пытались провести скрытую ротацию передовых позиции в районе Белогоровки в ЛНР.
"В ходе объективного контроля участка линии боевого соприкосновения в районе Белогоровки зафиксировано движение группы противника (до взвода), которая направлялась на передовые позиции. Данные были оперативно переданы командованию, и по цели был нанесен артиллерийский удар. В результате огневого поражения часть группы была уничтожена", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные.
По словам эксперта, выжившие военнослужащие бежали, бросив раненых сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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