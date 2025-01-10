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В Кремле прокомментировали заявления о планах Трампа встретиться с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025
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12:46 10.01.2025 (обновлено: 12:48 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vstrecha-1993096877.html
В Кремле прокомментировали заявления о планах Трампа встретиться с Путиным
В Кремле прокомментировали заявления о планах Трампа встретиться с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025
В Кремле прокомментировали заявления о планах Трампа встретиться с Путиным
Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. "Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", - сказал Песков журналистам. "Никаких там конкретных мыслей не промелькнуло, вы просто послушайте на английском языке сказанное. То есть, это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем.
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США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле прокомментировали заявления о планах Трампа встретиться с Путиным

Песков: конкретных планов по встрече Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.
"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", - сказал Песков журналистам.
"Никаких там конкретных мыслей не промелькнуло, вы просто послушайте на английском языке сказанное. То есть, это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем.
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