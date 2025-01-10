В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр
Горелкин: проект о маркировке видеоигр предполагает 4 способа идентификации
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект о маркировке видеоигр предполагает три способа идентификации в сервисах, помимо "Госуслуг", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
"Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах", — рассказал он.
Парламентарий также уточнил, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок документ не содержит.
"Предлагается ввести ряд обязанностей для распространителя (издателя) видеоигры: информировать пользователей о возрастной классификации, особенностях ее содержания и внутриигровых платежах", — уточнил Горелкин.
Как ранее отмечал депутат Госдумы Антон Немкин, новый законопроект включает требование по маркировке игр с точки зрения контента: наличие изображений или описания жестокости, физического, психического насилия, а также бранных слов и выражений.
Кроме того, действующее регулирование в этой области направлено только на детей, а вышеуказанные маркировки будут распространяться и на взрослых, добавил Немкин.
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15 ноября 2024, 01:21