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В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр - РИА Новости, 10.01.2025
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13:54 10.01.2025 (обновлено: 14:28 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/videoigry-1993109283.html
В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр
В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр - РИА Новости, 10.01.2025
В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр
Законопроект о маркировке видеоигр предполагает три способа идентификации в сервисах, помимо "Госуслуг", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:54:00+03:00
2025-01-10T14:28:00+03:00
общество
россия
антон горелкин
видеоигры
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект о маркировке видеоигр предполагает три способа идентификации в сервисах, помимо "Госуслуг", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. "Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах", — рассказал он.Парламентарий также уточнил, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок документ не содержит. "Предлагается ввести ряд обязанностей для распространителя (издателя) видеоигры: информировать пользователей о возрастной классификации, особенностях ее содержания и внутриигровых платежах", — уточнил Горелкин.Как ранее отмечал депутат Госдумы Антон Немкин, новый законопроект включает требование по маркировке игр с точки зрения контента: наличие изображений или описания жестокости, физического, психического насилия, а также бранных слов и выражений. Кроме того, действующее регулирование в этой области направлено только на детей, а вышеуказанные маркировки будут распространяться и на взрослых, добавил Немкин.
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992882226.html
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общество, россия, антон горелкин, видеоигры, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Антон Горелкин, видеоигры, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр

Горелкин: проект о маркировке видеоигр предполагает 4 способа идентификации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект о маркировке видеоигр предполагает три способа идентификации в сервисах, помимо "Госуслуг", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
"Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах", — рассказал он.
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Парламентарий также уточнил, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок документ не содержит.
"Предлагается ввести ряд обязанностей для распространителя (издателя) видеоигры: информировать пользователей о возрастной классификации, особенностях ее содержания и внутриигровых платежах", — уточнил Горелкин.
Как ранее отмечал депутат Госдумы Антон Немкин, новый законопроект включает требование по маркировке игр с точки зрения контента: наличие изображений или описания жестокости, физического, психического насилия, а также бранных слов и выражений.
Кроме того, действующее регулирование в этой области направлено только на детей, а вышеуказанные маркировки будут распространяться и на взрослых, добавил Немкин.
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