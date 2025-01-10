https://ria.ru/20250110/videoigry-1993109283.html

В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр

В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр - РИА Новости, 10.01.2025

В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр

Законопроект о маркировке видеоигр предполагает три способа идентификации в сервисах, помимо "Госуслуг", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:54:00+03:00

2025-01-10T13:54:00+03:00

2025-01-10T14:28:00+03:00

общество

россия

антон горелкин

видеоигры

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект о маркировке видеоигр предполагает три способа идентификации в сервисах, помимо "Госуслуг", сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. "Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах", — рассказал он.Парламентарий также уточнил, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок документ не содержит. "Предлагается ввести ряд обязанностей для распространителя (издателя) видеоигры: информировать пользователей о возрастной классификации, особенностях ее содержания и внутриигровых платежах", — уточнил Горелкин.Как ранее отмечал депутат Госдумы Антон Немкин, новый законопроект включает требование по маркировке игр с точки зрения контента: наличие изображений или описания жестокости, физического, психического насилия, а также бранных слов и выражений. Кроме того, действующее регулирование в этой области направлено только на детей, а вышеуказанные маркировки будут распространяться и на взрослых, добавил Немкин.

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992882226.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, антон горелкин, видеоигры, антон немкин (депутат), госдума рф