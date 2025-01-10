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МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале - РИА Новости, 10.01.2025
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17:45 10.01.2025 (обновлено: 17:49 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vertolet-1993165023.html
МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале
МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале - РИА Новости, 10.01.2025
МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале
Отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета стал причиной происшествия с вертолетом в Свердловской области в июне 2024 года, сообщил... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:45:00+03:00
2025-01-10T17:49:00+03:00
свердловская область
россия
кольцово
межгосударственный авиационный комитет
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета стал причиной происшествия с вертолетом в Свердловской области в июне 2024 года, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своем отчете. Вертолет R44 II днем 12 июня 2024 года при выполнении "обзорного" полета над рекой Билимбаевка пошел резко на снижение и столкнулся с землей и деревьями. В результате происшествия капитан судна и пассажир получили серьезные травмы, вертолет сильно поврежден. "Причиной авиационного происшествия с вертолетом R44 II RA-07358 явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью. Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода в результате выработки вала трансмиссии в зоне контакта с роликами муфты из-за попадания постороннего предмета", - сообщил МАК. Комитет считает наиболее вероятной причиной попадания предмета недостатки в техническом обслуживании вертолета человеком без соответствующей подготовки. У пилота не было свидетельства специалиста авиационного персонала. Он также не уведомил органы обслуживания воздушного движения о полете. Свердловским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело. Пилот сам оценил погоду и "за метеорологической информацией в аэродромный метеорологический орган АМЦ Кольцово не обращался", уточнил МАК. Вертолет был оборудован радиостанцией, но капитан воздушного судна связь не осуществлял. МАК расследует авиационные происшествия и инциденты, готовит авиационных специалистов, сертифицирует авиационную технику и ее производство. К сфере деятельности МАК относится координация вопросов развития гражданской авиации, гармонизация национальных программ безопасности полетов, авиационной безопасности, развитие систем организации воздушного движения.
https://ria.ru/20241015/vertolet-1978158852.html
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свердловская область, россия, кольцово, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Свердловская область, Россия, Кольцово, Межгосударственный авиационный комитет, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале

Отказ трансмиссии стал причиной ЧП с вертолетом R44 II в Свердловской области

© Фото : Уральская транспортная прокуратураНа месте жесткой посадки вертолета Robinson R44 в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области
На месте жесткой посадки вертолета Robinson R44 в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
На месте жесткой посадки вертолета Robinson R44 в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета стал причиной происшествия с вертолетом в Свердловской области в июне 2024 года, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своем отчете.
Вертолет R44 II днем 12 июня 2024 года при выполнении "обзорного" полета над рекой Билимбаевка пошел резко на снижение и столкнулся с землей и деревьями. В результате происшествия капитан судна и пассажир получили серьезные травмы, вертолет сильно поврежден.
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"Причиной авиационного происшествия с вертолетом R44 II RA-07358 явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью. Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода в результате выработки вала трансмиссии в зоне контакта с роликами муфты из-за попадания постороннего предмета", - сообщил МАК.
Комитет считает наиболее вероятной причиной попадания предмета недостатки в техническом обслуживании вертолета человеком без соответствующей подготовки. У пилота не было свидетельства специалиста авиационного персонала. Он также не уведомил органы обслуживания воздушного движения о полете. Свердловским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело.
Пилот сам оценил погоду и "за метеорологической информацией в аэродромный метеорологический орган АМЦ Кольцово не обращался", уточнил МАК. Вертолет был оборудован радиостанцией, но капитан воздушного судна связь не осуществлял.
МАК расследует авиационные происшествия и инциденты, готовит авиационных специалистов, сертифицирует авиационную технику и ее производство. К сфере деятельности МАК относится координация вопросов развития гражданской авиации, гармонизация национальных программ безопасности полетов, авиационной безопасности, развитие систем организации воздушного движения.
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Свердловская областьРоссияКольцовоМежгосударственный авиационный комитетСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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