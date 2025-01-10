https://ria.ru/20250110/vertolet-1993165023.html

МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале

МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале - РИА Новости, 10.01.2025

МАК назвал причину ЧП с вертолетом на Урале

Отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета стал причиной происшествия с вертолетом в Свердловской области в июне 2024 года, сообщил... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:45:00+03:00

2025-01-10T17:45:00+03:00

2025-01-10T17:49:00+03:00

свердловская область

россия

кольцово

межгосударственный авиационный комитет

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происшествия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отказ трансмиссии из-за попадания внутрь постороннего предмета стал причиной происшествия с вертолетом в Свердловской области в июне 2024 года, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своем отчете. Вертолет R44 II днем 12 июня 2024 года при выполнении "обзорного" полета над рекой Билимбаевка пошел резко на снижение и столкнулся с землей и деревьями. В результате происшествия капитан судна и пассажир получили серьезные травмы, вертолет сильно поврежден. "Причиной авиационного происшествия с вертолетом R44 II RA-07358 явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью. Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода в результате выработки вала трансмиссии в зоне контакта с роликами муфты из-за попадания постороннего предмета", - сообщил МАК. Комитет считает наиболее вероятной причиной попадания предмета недостатки в техническом обслуживании вертолета человеком без соответствующей подготовки. У пилота не было свидетельства специалиста авиационного персонала. Он также не уведомил органы обслуживания воздушного движения о полете. Свердловским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело. Пилот сам оценил погоду и "за метеорологической информацией в аэродромный метеорологический орган АМЦ Кольцово не обращался", уточнил МАК. Вертолет был оборудован радиостанцией, но капитан воздушного судна связь не осуществлял. МАК расследует авиационные происшествия и инциденты, готовит авиационных специалистов, сертифицирует авиационную технику и ее производство. К сфере деятельности МАК относится координация вопросов развития гражданской авиации, гармонизация национальных программ безопасности полетов, авиационной безопасности, развитие систем организации воздушного движения.

https://ria.ru/20241015/vertolet-1978158852.html

https://ria.ru/20241026/vertolet-1980282839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, россия, кольцово, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), происшествия