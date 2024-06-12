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В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 13.06.2024
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20:37 12.06.2024 (обновлено: 00:40 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/vertolet-1952433317.html
В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку
В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 13.06.2024
В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха в Свердловской области, два человека получили травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T20:37
2024-06-13T00:40
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха в Свердловской области, два человека получили травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура в телеграм-канале.Инцидент с вертолетом Robinson R44 произошел в поселке Билимбай под Первоуральском рядом с базой отдыха "Светофор". Летевшие в вертолете мужчина и женщина доставлены в больницу в Первоуральске.Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.По данным минздрава региона, пилот находится в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240528/mi-8-1948958826.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку

В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку, пострадали 2 человека

© РИА Новости / Виталий АньковВертолет в небе
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вертолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха в Свердловской области, два человека получили травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Инцидент с вертолетом Robinson R44 произошел в поселке Билимбай под Первоуральском рядом с базой отдыха "Светофор". Летевшие в вертолете мужчина и женщина доставлены в больницу в Первоуральске.
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.
По данным минздрава региона, пилот находится в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжелом состоянии.
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ПроисшествияСвердловская область
 
 
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