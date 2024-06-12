https://ria.ru/20240612/vertolet-1952433317.html

В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку

В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 13.06.2024

В Свердловской области вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха в Свердловской области, два человека получили травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T20:37

2024-06-12T20:37

2024-06-13T00:40

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха в Свердловской области, два человека получили травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура в телеграм-канале.Инцидент с вертолетом Robinson R44 произошел в поселке Билимбай под Первоуральском рядом с базой отдыха "Светофор". Летевшие в вертолете мужчина и женщина доставлены в больницу в Первоуральске.Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.По данным минздрава региона, пилот находится в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240528/mi-8-1948958826.html

свердловская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, свердловская область