https://ria.ru/20250110/ukraina-1993100121.html

Украина получила три миллиарда евро от российских активов

Украина получила три миллиарда евро от российских активов - РИА Новости, 10.01.2025

Украина получила три миллиарда евро от российских активов

Украина получила транш в размере три миллиарда евро от замороженных российских активов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:11:00+03:00

2025-01-10T13:11:00+03:00

2025-01-10T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украина получила транш в размере три миллиарда евро от замороженных российских активов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "В государственный бюджет Украины поступило три миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", — написал он. По словам Шмыгаля, эти деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы. В целом же инициатива ERA предусматривает выделение Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС. О перечислении Украине первого транша кредита под российские активы заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В декабре она сообщила, что Евросоюз уже предоставил Украине порядка 130 миллиардов евро, а благодаря фонду макрофинансовой помощи и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на весь предстоящий 2025 год. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве заморозку российских активов не раз называли воровством. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ответит на эту конфискацию, поскольку у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.

https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html

https://ria.ru/20241221/sholts-1990559883.html

https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html

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украина, россия, киев, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7