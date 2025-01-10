https://ria.ru/20250110/ukraina-1993100121.html
Украина получила три миллиарда евро от российских активов
Украина получила три миллиарда евро от российских активов - РИА Новости, 10.01.2025
Украина получила три миллиарда евро от российских активов
Украина получила транш в размере три миллиарда евро от замороженных российских активов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:11:00+03:00
2025-01-10T13:11:00+03:00
2025-01-10T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украина получила транш в размере три миллиарда евро от замороженных российских активов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "В государственный бюджет Украины поступило три миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", — написал он. По словам Шмыгаля, эти деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы. В целом же инициатива ERA предусматривает выделение Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС. О перечислении Украине первого транша кредита под российские активы заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В декабре она сообщила, что Евросоюз уже предоставил Украине порядка 130 миллиардов евро, а благодаря фонду макрофинансовой помощи и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на весь предстоящий 2025 год. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве заморозку российских активов не раз называли воровством. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ответит на эту конфискацию, поскольку у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.
https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html
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украина, россия, киев, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7
Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Украина получила три миллиарда евро от российских активов
Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил три миллиарда евро от российских активов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украина получила транш в размере три миллиарда евро от замороженных российских активов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
"В государственный бюджет Украины поступило три миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", — написал он.
По словам Шмыгаля, эти деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы. В целом же инициатива ERA предусматривает выделение Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС.
В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет.
О перечислении Украине первого транша кредита под российские активы заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
.
В декабре она сообщила, что Евросоюз уже предоставил Украине порядка 130 миллиардов евро, а благодаря фонду макрофинансовой помощи и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев
финансами на весь предстоящий 2025 год.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве заморозку российских активов не раз называли воровством. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ответит на эту конфискацию, поскольку у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.