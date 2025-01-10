https://ria.ru/20250110/ukraina-1993094299.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога распространилась в пятницу на Полтавскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:32:00+03:00
2025-01-10T12:32:00+03:00
2025-01-10T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Воздушная тревога распространилась в пятницу на Полтавскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в пятницу тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях, тревога звучит до сих пор. По данным ресурса, в Кировоградской и Полтавской областях тревога была объявлена в 12.09 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Кировоградской и еще двух областях объявили воздушную тревогу