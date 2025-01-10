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ЕС перечислит Украине три миллиарда евро под российские активы

ЕС перечислит Украине три миллиарда евро под российские активы - РИА Новости, 10.01.2025

ЕС перечислит Украине три миллиарда евро под российские активы

ЕС перечислит в пятницу 3 миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ, сообщила в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:30:00+03:00

2025-01-10T12:30:00+03:00

2025-01-10T12:39:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. ЕС перечислит в пятницу 3 миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ, сообщила в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда евро в качестве первого платежа в рамках части кредита ЕС от G7", - написала она.В конце прошлого года ЕК заявляла, что первый транш из общего кредита ЕС Украине размером 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов поступит Киеву уже в начале января 2025 года. А вся сумма по кредиту будет выплачена Киеву в течение 2025 года.В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии в Страсбурге 22 октября большинством голосов поддержал предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро под активы РФ. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро), который будет погашаться из доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов.Сообщалось, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года с рядом жестких условий, все выплаты в рамках кредита должны пройти до конца 2025 года. Он будет иметь максимальный срок погашения 45 лет. Сообщается, что заимствования, которые сделает ЕС для выделения Украине кредита, будут гарантированы бюджетом Евросоюза, 95% доходов от активов РФ, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате их иммобилизации, будут направлены в бюджет ЕС и будут использованы для механизма кредитного сотрудничества для Украины. Оставшиеся 5% будут направляться в Европейский фонд мира. В Совете ЕС также отмечали, что кредит Украине будет увязан с ее представленным ранее планом реформ.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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https://ria.ru/20250110/gaz-1992999165.html

https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html

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экономика, украина, еврокомиссия, евросоюз, россия, киев, урсула фон дер ляйен, дидье рейндерс, валдис домбровскис, g7