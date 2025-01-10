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Полковник Рихтер: весь донбасский фронт ВСУ находится на грани краха
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Весь донбасский фронт ВСУ находится на грани краха из-за ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в комментарии изданию Focus.
"Если украинцы не смогут провести более сильную контратаку из-за нехватки сил в Покровске, падение города, вероятно, станет лишь вопросом времени", — сказал он.
"Если украинцы не смогут провести более сильную контратаку из-за нехватки сил в Покровске, падение города, вероятно, станет лишь вопросом времени", — сказал он.
Рихтер добавил, что учитывая ключевую оперативную роль города в обороне ВСУ, донбасский фронт в целом может потерпеть крах.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины.