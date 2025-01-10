https://ria.ru/20250110/ukraina-1993069746.html

В Германии сделали прогноз о конфликте на Украине

В Германии сделали прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.01.2025

В Германии сделали прогноз о конфликте на Украине

Весь донбасский фронт ВСУ находится на грани краха из-за ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), заявил полковник бундесвера в отставке... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:46:00+03:00

2025-01-10T10:46:00+03:00

2025-01-10T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Весь донбасский фронт ВСУ находится на грани краха из-за ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в комментарии изданию Focus. "Если украинцы не смогут провести более сильную контратаку из-за нехватки сил в Покровске, падение города, вероятно, станет лишь вопросом времени", — сказал он. Рихтер добавил, что учитывая ключевую оперативную роль города в обороне ВСУ, донбасский фронт в целом может потерпеть крах. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993047387.html

https://ria.ru/20250110/gaz-1992999165.html

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в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, германия, россия