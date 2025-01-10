Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий заявил, что Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января, ее туда не приглашали.
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"Дональд Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю. Зеленского и русофобку фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США, которая состоится через 10 дней. Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Трамп на уровне предвыборной риторики заявлял о своем намерении содействовать урегулированию украинского конфликта и прекращению кровопролития, а члены его команды не раз ставили вопрос о бесполезности безумных трат из казны США на поддержку "диктаторско-агрессивных амбиций укрофюрера". И, по мнению Слуцкого, в этом плане такая "пауза" в контактах с Зеленским может быть показательна.
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"Не будет, похоже, на инаугурации Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Той самой, которая поддержала срыв мирных стамбульских договоренностей в апреле 2022 года и утверждала на фоне провокации украинского режима в Буче, что, мол, Россия должна быть побеждена на поле боя. Сама Урсула в панике, по сообщениям источников, ищет встречи с новым хозяином Белого дома еще до его официального вступления в должность 20 января", - подчеркнул парламентарий.
Трамп, как считает Слуцкий, дает понять, что именно он диктует условия, и Европе давно нужно было быть аккуратнее в играх с евроатлантической солидарностью.
"До возможных перемен в политике Запада несколько дней. Россия готова адекватно ответить и на конструктивные предложения (если последуют), и на угрозы и вызовы. Но своими национальными интересами не поступимся ни на йоту. Слишком дорого обошлись уроки новейшей истории. При любом развитии событий защитим безопасность страны и Русского мира", - заключил он.
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