https://ria.ru/20250110/tramp-1993188623.html

Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил Слуцкий

Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.01.2025

Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил Слуцкий

Избранный президент США Дональд Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:34:00+03:00

2025-01-10T19:34:00+03:00

2025-01-10T19:34:00+03:00

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леонид слуцкий (политик)

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января, ее туда не приглашали. "Дональд Трамп уже "указывает на место" Киеву и Брюсселю. Зеленского и русофобку фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США, которая состоится через 10 дней. Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Трамп на уровне предвыборной риторики заявлял о своем намерении содействовать урегулированию украинского конфликта и прекращению кровопролития, а члены его команды не раз ставили вопрос о бесполезности безумных трат из казны США на поддержку "диктаторско-агрессивных амбиций укрофюрера". И, по мнению Слуцкого, в этом плане такая "пауза" в контактах с Зеленским может быть показательна. "Не будет, похоже, на инаугурации Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Той самой, которая поддержала срыв мирных стамбульских договоренностей в апреле 2022 года и утверждала на фоне провокации украинского режима в Буче, что, мол, Россия должна быть побеждена на поле боя. Сама Урсула в панике, по сообщениям источников, ищет встречи с новым хозяином Белого дома еще до его официального вступления в должность 20 января", - подчеркнул парламентарий. Трамп, как считает Слуцкий, дает понять, что именно он диктует условия, и Европе давно нужно было быть аккуратнее в играх с евроатлантической солидарностью. "До возможных перемен в политике Запада несколько дней. Россия готова адекватно ответить и на конструктивные предложения (если последуют), и на угрозы и вызовы. Но своими национальными интересами не поступимся ни на йоту. Слишком дорого обошлись уроки новейшей истории. При любом развитии событий защитим безопасность страны и Русского мира", - заключил он.

https://ria.ru/20241201/but-1986705812.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993185131.html

https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html

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в мире, сша, брюссель, киев, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, госдума рф, лдпр, украина