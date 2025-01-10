https://ria.ru/20250110/tramp-1993037018.html

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T04:06:00+03:00

2025-01-10T04:06:00+03:00

2025-01-10T09:22:00+03:00

дональд трамп

россия

сша

флорида

владимир путин

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече."Он (Путин. — Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", — заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это будет определено позднее.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Сам Трамп ранее заявил, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.

https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html

https://ria.ru/20250109/peskov-1992919793.html

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дональд трамп, россия, сша, флорида, владимир путин, си цзиньпин