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Трамп анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025
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04:06 10.01.2025 (обновлено: 09:22 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993037018.html
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Трамп анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T04:06:00+03:00
2025-01-10T09:22:00+03:00
дональд трамп
россия
сша
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече."Он (Путин. — Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", — заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это будет определено позднее.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Сам Трамп ранее заявил, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html
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дональд трамп, россия, сша, флорида, владимир путин, си цзиньпин
Дональд Трамп, Россия, США, Флорида, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп заявил об организации встречи с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.
"Он (Путин. — Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", — заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог
Вчера, 00:03
При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это будет определено позднее.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Сам Трамп ранее заявил, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом
Вчера, 12:51
 
Дональд ТрампРоссияСШАФлоридаВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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