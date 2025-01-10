https://ria.ru/20250110/tramp-1993030319.html

Фон дер Ляйен хочет встретиться с Трампом до инаугурации, передает Блумберг

Фон дер Ляйен хочет встретиться с Трампом до инаугурации, передает Блумберг - РИА Новости, 10.01.2025

Фон дер Ляйен хочет встретиться с Трампом до инаугурации, передает Блумберг

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на свою болезнь, пытается организовать встречу с избранным президентом Дональдом Трампом до его инаугурации 20 РИА Новости, 10.01.2025

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на свою болезнь, пытается организовать встречу с избранным президентом Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что фон дер Ляйен хотела бы встретиться с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. "Представители ЕС и Трампа провели переговоры, но пока неясно, удастся ли организовать этот визит", - говорится в сообщении агентства. Попытки организовать встречу осложняются тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой пневмонии у себя на родине в Германии и до сих пор не вернулась в Брюссель после праздников, отмечается в публикации. В начале января сообщалось, что фон дер Ляйен из-за болезни не будет участвовать ни в каких мероприятиях на протяжении двух недель.

https://ria.ru/20250109/tramp-1993018703.html

https://ria.ru/20250109/konflikt-1993026377.html

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в мире, флорида, германия, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз