В Приморье выпустили в заказнике амурского тигра, нападавшего на собак
На границе Приморья с Хабаровским краем выпустили отловленного амурского тигра
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора Приморья выпустили в краевом заказнике на границе с Хабаровским краем отловленного накануне амурского тигра, ранее нападавшего на собак в ряде сёл на юге региона, сообщает краевое Минприроды.
В конце декабря 2024 года Минприроды Приморья информировало о поиске пяти конфликтных тигров на юге региона. Кроме того, охотнадзор следил за хищником в микрорайоне Находки Врангель. В четверг министерство сообщило, что в ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты охотнадзора при поддержке сотрудников национального парка "Земля леопарда" отловили конфликтного амурского тигра, который беспокоил местных жителей нападениями на домашних животных. Конфликтным тигром оказался взрослый упитанный самец, зверя доставили в реабилитационный центр "Тигр" в село Алексеевка. Первичный осмотр хищника клинических признаков травм или заболеваний не выявил.
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"Амурского тигра, отловленного в ночь на 9 января в Хасанском муниципальном округе, выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев", — говорится в сообщении.
Релокация (перемещение в другую часть ареала – ред.) отловленных амурских тигров является эффективным способом разрешения конфликтных ситуаций между тигром и человеком, добавили в ведомстве.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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