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В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок - РИА Новости, 10.01.2025
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14:28 10.01.2025
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В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок
В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок - РИА Новости, 10.01.2025
В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок
Суд в Петербурге арестовал на 14 суток мужчину за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:28:00+03:00
2025-01-10T14:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал на 14 суток мужчину за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Никиту Алтунина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что 6 января Алтунин на улице Старорусская демонстрировал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. "Рисунок представляет из себя стилизованный украинский трезубец, являющийся официальной символикой украинских националистов. На использование в любой форме данного символа установлен запрет. Трезубец оскорбляет наш многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах", - пояснили в пресс-службе. Заявление на Алтунина написал гражданин Я., которому и была продемонстрирована татуировка. "Алтунин вину признал, пояснил, что он - гражданин Украины, в связи с чем сам внес изменения в свой паспорт гражданина России. По паспорту РФ Алтунин является уроженцем Красноярского края, 2001 г.р.", - отметили в пресс-службе городских судов. Уточняется, что в срок ареста засчитано время задержания с 6 по 8 января.
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Общество
В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок

В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию татуировок с символикой ВСУ

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал на 14 суток мужчину за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Никиту Алтунина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - сообщает пресс-служба.
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Добавляется, что 6 января Алтунин на улице Старорусская демонстрировал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. "Рисунок представляет из себя стилизованный украинский трезубец, являющийся официальной символикой украинских националистов. На использование в любой форме данного символа установлен запрет. Трезубец оскорбляет наш многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах", - пояснили в пресс-службе.
Заявление на Алтунина написал гражданин Я., которому и была продемонстрирована татуировка.
"Алтунин вину признал, пояснил, что он - гражданин Украины, в связи с чем сам внес изменения в свой паспорт гражданина России. По паспорту РФ Алтунин является уроженцем Красноярского края, 2001 г.р.", - отметили в пресс-службе городских судов.
Уточняется, что в срок ареста засчитано время задержания с 6 по 8 января.
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