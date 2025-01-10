https://ria.ru/20250110/tatu-1993119028.html

В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок

В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок - РИА Новости, 10.01.2025

В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию нацистских татуировок

Суд в Петербурге арестовал на 14 суток мужчину за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:28:00+03:00

2025-01-10T14:28:00+03:00

2025-01-10T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

санкт-петербург

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал на 14 суток мужчину за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Никиту Алтунина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что 6 января Алтунин на улице Старорусская демонстрировал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. "Рисунок представляет из себя стилизованный украинский трезубец, являющийся официальной символикой украинских националистов. На использование в любой форме данного символа установлен запрет. Трезубец оскорбляет наш многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах", - пояснили в пресс-службе. Заявление на Алтунина написал гражданин Я., которому и была продемонстрирована татуировка. "Алтунин вину признал, пояснил, что он - гражданин Украины, в связи с чем сам внес изменения в свой паспорт гражданина России. По паспорту РФ Алтунин является уроженцем Красноярского края, 2001 г.р.", - отметили в пресс-службе городских судов. Уточняется, что в срок ареста засчитано время задержания с 6 по 8 января.

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html

https://ria.ru/20241019/kherson-1978855206.html

россия

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, украина, общество