https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html

Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке

Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке - РИА Новости, 10.01.2025

Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке

Суд арестовал имущество на сумму более шести миллионов рублей начальника филиала публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова по... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:33:00+03:00

2025-01-10T15:33:00+03:00

2025-01-10T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Суд арестовал имущество на сумму более шести миллионов рублей начальника филиала публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. Отмечается, что военные следователи расследуют дело о взяточничестве при исполнении гособоронзаказа начальника филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" ВСК Дамира Гильфанова. По данным следствия, в 2021 году ООО "ТехноИнвестПсков" в рамках ГОЗ исполняла многомиллионный контракт по строительству объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Отмечается, что контролировали выполнение работ сотрудники ВСК. Как рассказали в СК, в августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ по договору. "Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий арестовано имущество Гильфанова на сумму более шести миллионов рублей", - говорится в сообщении. О задержании и аресте Гильфанова стало известно в ноябре 2024 года из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. Тогда же отмечалось, что контракт касался работ по устройству ограждения по периметру пансиона воспитанниц МО РФ.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)