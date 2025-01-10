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Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке - РИА Новости, 10.01.2025
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15:33 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html
Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке
Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке - РИА Новости, 10.01.2025
Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке
Суд арестовал имущество на сумму более шести миллионов рублей начальника филиала публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова по... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:33:00+03:00
2025-01-10T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Суд арестовал имущество на сумму более шести миллионов рублей начальника филиала публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. Отмечается, что военные следователи расследуют дело о взяточничестве при исполнении гособоронзаказа начальника филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" ВСК Дамира Гильфанова. По данным следствия, в 2021 году ООО "ТехноИнвестПсков" в рамках ГОЗ исполняла многомиллионный контракт по строительству объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Отмечается, что контролировали выполнение работ сотрудники ВСК. Как рассказали в СК, в августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ по договору. "Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий арестовано имущество Гильфанова на сумму более шести миллионов рублей", - говорится в сообщении. О задержании и аресте Гильфанова стало известно в ноябре 2024 года из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. Тогда же отмечалось, что контракт касался работ по устройству ограждения по периметру пансиона воспитанниц МО РФ.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке

Суд арестовал имущество начальника филиала ВСК Гильфанова по делу о взятке

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Суд арестовал имущество на сумму более шести миллионов рублей начальника филиала публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
Отмечается, что военные следователи расследуют дело о взяточничестве при исполнении гособоронзаказа начальника филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" ВСК Дамира Гильфанова.
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По данным следствия, в 2021 году ООО "ТехноИнвестПсков" в рамках ГОЗ исполняла многомиллионный контракт по строительству объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Отмечается, что контролировали выполнение работ сотрудники ВСК. Как рассказали в СК, в августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ по договору.
"Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий арестовано имущество Гильфанова на сумму более шести миллионов рублей", - говорится в сообщении.
О задержании и аресте Гильфанова стало известно в ноябре 2024 года из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. Тогда же отмечалось, что контракт касался работ по устройству ограждения по периметру пансиона воспитанниц МО РФ.
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