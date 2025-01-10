https://ria.ru/20250110/ssha-1993090769.html

В США выступили со срочным призывом из-за Украины

В США выступили со срочным призывом из-за Украины - РИА Новости, 10.01.2025

В США выступили со срочным призывом из-за Украины

Американский журналист Джексон Хинкл обратился в соцсети Х с призывом к властям США из-за ситуации с пожарами в Калифорнии и помощью Украине. РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T12:07:00+03:00

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джексон хинкл

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл обратился в соцсети Х с призывом к властям США из-за ситуации с пожарами в Калифорнии и помощью Украине."США должны сосредоточиться на своих внутренних кризисах, а не финансировать геноциды и прокси-войны за рубежом!" — написал он.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.Жертвами стихии стали не менее десяти человек.В Лос-Анджелесе объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.

https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

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