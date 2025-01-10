https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993040392.html

ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко

ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко

Солдаты ВСУ занимаются мародерством и под угрозой расправы выселяют мирных граждан из жилых домов в населенных пунктах Богуславка и Боровая в Харьковской... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T06:08:00+03:00

2025-01-10T06:08:00+03:00

2025-01-10T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Солдаты ВСУ занимаются мародерством и под угрозой расправы выселяют мирных граждан из жилых домов в населенных пунктах Богуславка и Боровая в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья для расквартирования личного состава вооруженных формирования Украины и обустройства позиций", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные. Эксперт отметил, что случаи мародерства и репрессий мирного населения со стороны украинских военнослужащих происходят с согласия и поддержке местных органов власти и правоохранительных органов. "В населенных пунктах, расположенных на левом (восточном - ред.) берегу Оскольского водохранилища, с согласия и (при - ред.) поддержке местных органов власти и правоохранительных органов со стороны украинских боевиков начались противоправные действия и репрессии в отношении мирных граждан", - уточнил эксперт.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html

https://ria.ru/20250109/moblizatsiya-1993026111.html

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харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины