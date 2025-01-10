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ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993040392.html
ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко
Солдаты ВСУ занимаются мародерством и под угрозой расправы выселяют мирных граждан из жилых домов в населенных пунктах Богуславка и Боровая в Харьковской... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:08:00+03:00
2025-01-10T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Солдаты ВСУ занимаются мародерством и под угрозой расправы выселяют мирных граждан из жилых домов в населенных пунктах Богуславка и Боровая в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья для расквартирования личного состава вооруженных формирования Украины и обустройства позиций", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные. Эксперт отметил, что случаи мародерства и репрессий мирного населения со стороны украинских военнослужащих происходят с согласия и поддержке местных органов власти и правоохранительных органов. "В населенных пунктах, расположенных на левом (восточном - ред.) берегу Оскольского водохранилища, с согласия и (при - ред.) поддержке местных органов власти и правоохранительных органов со стороны украинских боевиков начались противоправные действия и репрессии в отношении мирных граждан", - уточнил эксперт.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html
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харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ выселяют жителей из домов в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ под угрозой расправы выселяют людей из домов в Богуславке и Боровой

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Солдаты ВСУ занимаются мародерством и под угрозой расправы выселяют мирных граждан из жилых домов в населенных пунктах Богуславка и Боровая в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья для расквартирования личного состава вооруженных формирования Украины и обустройства позиций", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные.
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Эксперт отметил, что случаи мародерства и репрессий мирного населения со стороны украинских военнослужащих происходят с согласия и поддержке местных органов власти и правоохранительных органов.
"В населенных пунктах, расположенных на левом (восточном - ред.) берегу Оскольского водохранилища, с согласия и (при - ред.) поддержке местных органов власти и правоохранительных органов со стороны украинских боевиков начались противоправные действия и репрессии в отношении мирных граждан", - уточнил эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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