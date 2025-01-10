https://ria.ru/20250110/rets-1993130845.html

РЭЦ: знак "Сделано в России" подтверждает качество российских товаров в КНР

РЭЦ: знак "Сделано в России" подтверждает качество российских товаров в КНР - РИА Новости, 10.01.2025

РЭЦ: знак "Сделано в России" подтверждает качество российских товаров в КНР

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на фоне сообщений о начале проверок в Шанхае магазинов с поддельной продукцией из РФ выступает за развитие... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:10:00+03:00

2025-01-10T15:10:00+03:00

2025-01-10T15:10:00+03:00

экономика

китай

россия

шанхай

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

роскачество

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на фоне сообщений о начале проверок в Шанхае магазинов с поддельной продукцией из РФ выступает за развитие честной конкуренции и защиту интересов российских экспортеров, поэтому подчеркивает важность совместной с властями регионов КНР работы по борьбе с контрафактной продукцией и созданию прозрачного рынка для российских товаров, говорится в сообщении РЭЦ. Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продают подделки под видом настоящих товаров из России, передало накануне Центральное народное радио Китая. "Российский экспортный центр выступает за развитие честной конкуренции и защиту интересов российских экспортеров, поэтому подчеркивает важность совместной с властями регионов работы по борьбе с контрафактной продукцией и созданию прозрачного рынка для российских товаров", - говорится в сообщении. "В условиях участившихся случаев продажи поддельной "российской" продукции в Китае знак "Сделано в России" в виде птицы в цветах российского флага становится знаком качества продукции и подтверждением ее подлинности. В последнее время в Китае наблюдается рост интереса к российским товарам, что в том числе вызвано активными действиями Российского экспортного центра ... по продвижению продукции отечественных компаний под национальным брендом "Сделано в России", - отмечают в РЭЦ. Там напомнили, что для подтверждения качества продвигаемой за рубежом продукции РЭЦ при поддержке Росаккредитации, Роскачества, Роспатента и других партнеров развивает систему добровольной сертификации "Сделано в России". Сертификация бесплатна и доступна производителям любой несырьевой неэнергетической продукции и услуг, которая соответствует требованиям системы сертификации. Российские производители уже получили сертификат на более 15 тысяч товарных позиций. Кроме того, РЭЦ и Минсельхоз РФ с 2017 года развивают сеть постоянно действующих российских национальных павильонов с продукцией АПК за рубежом. Первый такой павильон открылся в Шанхае в 2017 году. Компании, прошедшие отбор для участия в программе продвижения через павильон, получают поддержку государства в поиске партнеров, возможность принять участие в промоакциях в местных крупных супермаркетах, в социальных сетях и на маркетплейсах и другую помощь в продвижении продукции с целью заключения экспортных контрактов и фактических поставок продукции на китайский рынок. В прошлом году РЭЦ начал расширение сети точек продвижения российского национального павильона на территории Китая, открыв новые площадки в Харбине, Чэнду и Шэньчжэне. При этом при павильонах в Чэнду и Шэньчжэне одновременно открылись флагманские магазины "Сделано в России", в которых местные жители могут приобрести российские продукты в розницу. В 2025 году РЭЦ совместно с партнерами планирует расширить географию и открыть более 20 точек продвижения павильона в других регионах Китая. Так, 19 января новый павильон с флагманским магазином "Сделано в России" откроется в Шэньяне в рамках очередного фестиваля-ярмарки "Сделано в России". "Интерес к российским товарам в Китае действительно растет, и, что еще важнее, потребители постепенно все больше открывают тот широкий ассортимент продукции, которая производится в России. Российская продукция считается натуральной, вкусной, качественной, и знак "Сделано в России" подтверждает эти характеристики и дает гарантию, что покупатель будет доволен", - отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250109/proverka-1992956703.html

https://ria.ru/20241227/rets-1991656244.html

https://ria.ru/20241220/rets-1990467266.html

китай

россия

шанхай

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экономика, китай, россия, шанхай, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), роскачество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)