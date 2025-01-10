https://ria.ru/20250110/putin-1993071767.html

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 10.01.2025

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Три четверти россиян (75%) одобряют работу президента России Владимира Путина, 77,1% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:48:00+03:00

2025-01-10T10:48:00+03:00

2025-01-10T10:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Три четверти россиян (75%) одобряют работу президента России Владимира Путина, 77,1% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, большинство граждан РФ (75%) одобряют работу Путина, неодобрение высказали 16,7% опрошенных. Свыше половины респондентов (52,2%) положительно оценили работу главы правительства Михаила Мишустина, с ними не согласились 11,8% россиян. Из результатов опроса следует, что 77,1% опрошенных доверяют президенту России, в свою очередь недоверие выразили 18,7%. Две трети россиян (61%) доверяют Мишустину, не доверяют ему 21,7% граждан РФ. Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,2% россиян назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 10,7% - ЛДПР, 6,5% - "Новые люди", 4,2% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 11,1% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,5% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 23 по 27 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20241229/epokha-1991900207.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия