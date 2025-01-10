https://ria.ru/20250110/proekt-1993145403.html

Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде

Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде - РИА Новости, 10.01.2025

Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Лига не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры, в текущем... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:03:00+03:00

2025-01-10T16:03:00+03:00

2025-01-10T16:04:00+03:00

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лига безопасного интернета

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Лига не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры, в текущем его виде. Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин сказал РИА Новости, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр. "В текущем виде законопроект (регулирующий видеоигры - ред.) поддерживать не будем. Он требует очень серьезной доработки. Письмо в Госдуму и Совет Федерации направим в понедельник", - сообщила Мизулина. Она уточнила, что в тексте много неоднозначных формулировок, к которым возникает ряд вопросов. "Настораживает предложение об обязательной идентификации пользователей видеоигр распространителем видеоигры. Законопроектом не определено, какие именно персональные данные пользователей видеоигр подлежат сбору и обработке распространителями игр в целях идентификации. Даже в части маркировки видеоигр, которая безусловно нужна (и многими распространителями игр уже используется), формулировки неоднозначные", - добавила глава Лиги безопасного интернета.

https://ria.ru/20241225/konsol-1991318952.html

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общество, технологии, россия, екатерина мизулина, госдума рф, совет федерации рф, лига безопасного интернета, видеоигры