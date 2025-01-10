https://ria.ru/20250110/proekt-1993145403.html
Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде
Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде - РИА Новости, 10.01.2025
Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Лига не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры, в текущем... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:03:00+03:00
2025-01-10T16:03:00+03:00
2025-01-10T16:04:00+03:00
общество
технологии
россия
екатерина мизулина
госдума рф
совет федерации рф
лига безопасного интернета
видеоигры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/70/1523197099_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1ae76f37cf0df0616edaf63b8222f81b.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Лига не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры, в текущем его виде. Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин сказал РИА Новости, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр. "В текущем виде законопроект (регулирующий видеоигры - ред.) поддерживать не будем. Он требует очень серьезной доработки. Письмо в Госдуму и Совет Федерации направим в понедельник", - сообщила Мизулина. Она уточнила, что в тексте много неоднозначных формулировок, к которым возникает ряд вопросов. "Настораживает предложение об обязательной идентификации пользователей видеоигр распространителем видеоигры. Законопроектом не определено, какие именно персональные данные пользователей видеоигр подлежат сбору и обработке распространителями игр в целях идентификации. Даже в части маркировки видеоигр, которая безусловно нужна (и многими распространителями игр уже используется), формулировки неоднозначные", - добавила глава Лиги безопасного интернета.
https://ria.ru/20241225/konsol-1991318952.html
https://ria.ru/20241220/igry-1990513036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/70/1523197099_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_a030ceeae32e5ccde8f574b02c103e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, екатерина мизулина, госдума рф, совет федерации рф, лига безопасного интернета, видеоигры
Общество, Технологии, Россия, Екатерина Мизулина, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Лига безопасного интернета, видеоигры
Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде
Мизулина заявила, что проект о регулировке видеоигр требует большой доработки