Пушков раскрыл, как Трамп изменил позицию по Украине
Пушков: у Трампа нет полноценного плана по завершению конфликта на Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп еще не разработал четкую стратегию урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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"У Трампа, скорее всего, пока нет ясного плана, а заявления он делает в стиле характерной для него импровизации", — написал сенатор.
"В свое время, в пылу предвыборной кампании, он обещал добиться окончания конфликта через 24 часа после прихода к власти. Будучи избранным, он посмотрел на ситуацию другими глазами, осознал ее сложность и серьезность, и выразил мнение, что, возможно, для поиска решения понадобиться полгода", — предположил он.
При этом, продолжил Пушков, после вступления в должность Трамп может попытаться взять ситуацию под контроль, но ему все равно придется разработать план действий к тому моменту.
"Возможно, обосновавшись в Белом доме и получив в свои руки рычаги управления, он перейдет к более продуманной стратегии. Но есть серьезные сомнения, что сегодня она у него уже имеется", — констатировал эксперт.
Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.