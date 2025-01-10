https://ria.ru/20250110/pozitsiya-1993038383.html

Пушков раскрыл, как Трамп изменил позицию по Украине

Пушков раскрыл, как Трамп изменил позицию по Украине - РИА Новости, 10.01.2025

Пушков раскрыл, как Трамп изменил позицию по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп еще не разработал четкую стратегию урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T05:13:00+03:00

2025-01-10T05:13:00+03:00

2025-01-10T05:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп еще не разработал четкую стратегию урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."У Трампа, скорее всего, пока нет ясного плана, а заявления он делает в стиле характерной для него импровизации", — написал сенатор.Пушков напомнил, что Трамп, выиграв выборы, скорее всего, пересмотрел свою позицию по поводу урегулирования украинского конфликта за 24 часа."В свое время, в пылу предвыборной кампании, он обещал добиться окончания конфликта через 24 часа после прихода к власти. Будучи избранным, он посмотрел на ситуацию другими глазами, осознал ее сложность и серьезность, и выразил мнение, что, возможно, для поиска решения понадобиться полгода", — предположил он.При этом, продолжил Пушков, после вступления в должность Трамп может попытаться взять ситуацию под контроль, но ему все равно придется разработать план действий к тому моменту."Возможно, обосновавшись в Белом доме и получив в свои руки рычаги управления, он перейдет к более продуманной стратегии. Но есть серьезные сомнения, что сегодня она у него уже имеется", — констатировал эксперт.Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20250109/kurs-1992874092.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф