https://ria.ru/20250110/pozhar-1993131745.html

СК завел дело после пожара в Ленинградской области

СК завел дело после пожара в Ленинградской области - РИА Новости, 10.01.2025

СК завел дело после пожара в Ленинградской области

Дело о нарушении правил безопасности возбуждено после серьезного пожара на производстве ацетона в городе Гатчина Ленинградской области, сообщило областное... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:15:00+03:00

2025-01-10T15:15:00+03:00

2025-01-10T15:28:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбуждено после серьезного пожара на производстве ацетона в городе Гатчина Ленинградской области, сообщило областное следственное управление.Ранее МЧС сообщало, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Днем пожар полностью ликвидировали. По данным регионального комитета правопорядка и безопасности, возгорание произошло на заводе по производству ацетона, рабочие успели покинуть месть происшествия.Как сообщает следственное управление СК по Ленобласти, по данным следствия, возгорание произошло при производстве работ, связанных с обработкой ацетона. В результате нарушения правил безопасности при ведении работ предприятию нанесен крупный ущерб, его размер пока не уточняется."Следственным отделом по городу Гатчине... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших причинение крупного ущерба)", – говорится в сообщении.Как подтверждает управление, в результате пожара никто не пострадал.

https://ria.ru/20250109/saratov-1992887529.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1993015869.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гатчина