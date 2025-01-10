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В Ленинградской области потушили пожар в промзоне
В Ленинградской области потушили пожар в промзоне - РИА Новости, 10.01.2025
В Ленинградской области потушили пожар в промзоне
Пожар на производстве ацетона в Ленинградской области потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:02:00+03:00
2025-01-10T15:02:00+03:00
2025-01-10T16:38:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пожар на производстве ацетона в Ленинградской области потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Ленинградской области пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении. Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в Гатчине на улице Индустриальной на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.
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происшествия, ленинградская область, гатчина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области потушили пожар в промзоне
В Ленинградской области потушили пожар в промзоне, пострадавших нет