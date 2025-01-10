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В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне - РИА Новости, 10.01.2025
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне
Открытое горение на территории завода по производству ацетона в Ленобласти ликвидировано, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:55:00+03:00
2025-01-10T10:55:00+03:00
2025-01-10T11:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на территории завода по производству ацетона в Ленобласти ликвидировано, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности."В настоящее время открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о локализации пожара.Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ленинградская область, гатчина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне
На заводе по производству ацетона в Гатчине ликвидировали открытое горение