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В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне

В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне - РИА Новости, 10.01.2025

В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в промзоне

Открытое горение на территории завода по производству ацетона в Ленобласти ликвидировано, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:55:00+03:00

2025-01-10T10:55:00+03:00

2025-01-10T11:04:00+03:00

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на территории завода по производству ацетона в Ленобласти ликвидировано, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности."В настоящее время открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о локализации пожара.Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

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ленинградская область

гатчина

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, гатчина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)