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Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.01.2025
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали
Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградская область) локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило областное... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:50:00+03:00
2025-01-10T10:50:00+03:00
2025-01-10T10:50:00+03:00
происшествия
ленинградская область
гатчина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградская область) локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило областное правительство."Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", — говорится в релизе.На территории завода по производству ацетона в промзоне на улице Индустриальной горит двухэтажное здание. Первоначально площадь возгорания составляла 1,6 тысячи квадратных метров, позже она выросла до 1,9 тысячи, там произошел разлив ацетона.По информации комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, пострадавших нет, работники завода покинули опасную зону.В тушении принимают участие более 50 спасателей и 12 единиц техники. К месту пожара выехал пожарный поезд.Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
ленинградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области
Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области
2025-01-10T10:50
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, гатчина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали
Пожар в промзоне в Гатчине локализовали на площади 1,2 тысячи квадратов