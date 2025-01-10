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Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали

Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.01.2025

Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградская область) локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило областное... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:50:00+03:00

2025-01-10T10:50:00+03:00

2025-01-10T10:50:00+03:00

происшествия

ленинградская область

гатчина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградская область) локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило областное правительство."Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", — говорится в релизе.На территории завода по производству ацетона в промзоне на улице Индустриальной горит двухэтажное здание. Первоначально площадь возгорания составляла 1,6 тысячи квадратных метров, позже она выросла до 1,9 тысячи, там произошел разлив ацетона.По информации комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, пострадавших нет, работники завода покинули опасную зону.В тушении принимают участие более 50 спасателей и 12 единиц техники. К месту пожара выехал пожарный поезд.Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

ленинградская область

гатчина

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Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области 2025-01-10T10:50 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, ленинградская область, гатчина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)