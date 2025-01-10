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Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.01.2025
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09:43 10.01.2025 (обновлено: 09:54 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993056746.html
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.01.2025
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали
Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:43:00+03:00
2025-01-10T09:54:00+03:00
происшествия
ленинградская область
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению продолжаются, сообщает областное правительство."Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.
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происшествия, ленинградская область, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина
Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали

Пожар в промзоне в Гатчине локализовали на площади 1,2 тысячи квадратов

© Фото : соцсетиПожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : соцсети
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению продолжаются, сообщает областное правительство.
"Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.
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