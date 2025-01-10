Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали
Пожар в промзоне в Гатчине локализовали на площади 1,2 тысячи квадратов
© Фото : соцсетиПожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
© Фото : соцсети
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению продолжаются, сообщает областное правительство.
"Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.
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