https://ria.ru/20250110/pozhar-1993056746.html

Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали

Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.01.2025

Пожар в промзоне в Ленинградской области локализовали

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:43:00+03:00

2025-01-10T09:43:00+03:00

2025-01-10T09:54:00+03:00

происшествия

ленинградская область

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению продолжаются, сообщает областное правительство."Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

ленинградская область

гатчина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, гатчина