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Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов

Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов - РИА Новости, 10.01.2025

Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов

В промзоне в Гатчине (Ленинградская область) горит уже 1,9 тысячи квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:27:00+03:00

2025-01-10T08:27:00+03:00

2025-01-10T09:10:00+03:00

гатчина

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В промзоне в Гатчине (Ленинградская область) горит уже 1,9 тысячи квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС."Площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о пожаре на площади 1,6 тысячи квадратных метров.В тушении участвуют более 50 человек и 12 единиц техники.По информации регионального комитета правопорядка и безопасности, в Гатчине горит двухэтажное здание на территории завода по производству ацетона. Информация о пострадавших не поступала, рабочие покинули опасную зону.Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

гатчина

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

гатчина, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия