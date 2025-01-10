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Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов - РИА Новости, 10.01.2025
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08:27 10.01.2025 (обновлено: 09:10 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993046320.html
Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов
Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов - РИА Новости, 10.01.2025
Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов
В промзоне в Гатчине (Ленинградская область) горит уже 1,9 тысячи квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:27:00+03:00
2025-01-10T09:10:00+03:00
гатчина
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В промзоне в Гатчине (Ленинградская область) горит уже 1,9 тысячи квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС."Площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о пожаре на площади 1,6 тысячи квадратных метров.В тушении участвуют более 50 человек и 12 единиц техники.По информации регионального комитета правопорядка и безопасности, в Гатчине горит двухэтажное здание на территории завода по производству ацетона. Информация о пострадавших не поступала, рабочие покинули опасную зону.Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.
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гатчина
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гатчина, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Гатчина, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в промзоне в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратов

МЧС: площадь пожара в промзоне в Гатчине увеличилась до 1,9 тысячи кв. метров

© Фото : соцсетиПожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В промзоне в Гатчине (Ленинградская область) горит уже 1,9 тысячи квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
В тушении участвуют более 50 человек и 12 единиц техники.
По информации регионального комитета правопорядка и безопасности, в Гатчине горит двухэтажное здание на территории завода по производству ацетона. Информация о пострадавших не поступала, рабочие покинули опасную зону.
Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.
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ГатчинаЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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