Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву
Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву до весны
Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 13 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста до весны экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором потерпевшая сторона – муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Рассмотрение ходатайства о продлении до весны срока ареста Пашаеву назначено на 13 января", - рассказал собеседник агентства.
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По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.