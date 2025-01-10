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Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву - РИА Новости, 10.01.2025
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10:41 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/pashaev-1993068595.html
Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву
Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву - РИА Новости, 10.01.2025
Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву
Московский гарнизонный военный суд 13 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста до весны экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:41:00+03:00
2025-01-10T10:41:00+03:00
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 13 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста до весны экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором потерпевшая сторона – муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Рассмотрение ходатайства о продлении до весны срока ареста Пашаеву назначено на 13 января", - рассказал собеседник агентства. Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html
https://ria.ru/20250109/moskva-1993015688.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву

Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву до весны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 13 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста до весны экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором потерпевшая сторона – муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Рассмотрение ходатайства о продлении до весны срока ареста Пашаеву назначено на 13 января", - рассказал собеседник агентства.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским
27 ноября 2024, 13:47
Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал.
Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы
Вчера, 20:30
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Вчера, 19:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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