https://ria.ru/20250110/pashaev-1993068595.html

Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву

Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву - РИА Новости, 10.01.2025

Следствие просит продлить срок ареста Эльману Пашаеву

Московский гарнизонный военный суд 13 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста до весны экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:41:00+03:00

2025-01-10T10:41:00+03:00

2025-01-10T10:41:00+03:00

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973387366_0:45:2250:1311_1920x0_80_0_0_a1877a158d9f1a771db837f4a32588b5.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 13 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста до весны экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором потерпевшая сторона – муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Рассмотрение ходатайства о продлении до весны срока ареста Пашаеву назначено на 13 января", - рассказал собеседник агентства. Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html

https://ria.ru/20250109/moskva-1993015688.html

https://realty.ria.ru/20250109/sud-1993002991.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)