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В России увеличился спрос на работников с высшим образованием - РИА Новости, 10.01.2025
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05:10 10.01.2025 (обновлено: 10:27 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/obrazovanie-1993038144.html
В России увеличился спрос на работников с высшим образованием
В России увеличился спрос на работников с высшим образованием - РИА Новости, 10.01.2025
В России увеличился спрос на работников с высшим образованием
Количество вакансий с требованием о высшем образовании в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 20%, говорится в исследовании сервиса "Авито... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество вакансий с требованием о высшем образовании в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 20%, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. "Аналитики изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 году. По данным платформы, в целом по России спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% год к году, а на сотрудников со средним специальным - на 9%", - выяснили авторы исследования. Аналитики отметили, что требование к высшему образованию все чаще упоминается в вакансиях специалистов различных сфер деятельности. В топ попали консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%). Наиболее высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании стала вакансия стоматолога: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию достигла 214 773 рублей в месяц. Наличие высшего образования у стоматологов является обязательным требованием, в связи с чем рост количества вакансий с его упоминанием совпадает с увеличением спроса на этих медицинских специалистов в целом. Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также демонстрируют значительный рост. Наибольшая динамика отмечена среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На самые высокие зарплатные предложения с указанным уровнем образования могут рассчитывать соискатели на позицию бурильщика - за 2024 год они составили 160 893 рублей в месяц при полной занятости.
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
https://ria.ru/20250110/professii-1993034047.html
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В России увеличился спрос на работников с высшим образованием

"Авито Работа": спрос на работников с высшим образованием в России резко вырос

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество вакансий с требованием о высшем образовании в России по итогам прошлого года увеличилось почти на 20%, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 году. По данным платформы, в целом по России спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% год к году, а на сотрудников со средним специальным - на 9%", - выяснили авторы исследования.
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Аналитики отметили, что требование к высшему образованию все чаще упоминается в вакансиях специалистов различных сфер деятельности. В топ попали консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%). Наиболее высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании стала вакансия стоматолога: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию достигла 214 773 рублей в месяц. Наличие высшего образования у стоматологов является обязательным требованием, в связи с чем рост количества вакансий с его упоминанием совпадает с увеличением спроса на этих медицинских специалистов в целом.
Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также демонстрируют значительный рост. Наибольшая динамика отмечена среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На самые высокие зарплатные предложения с указанным уровнем образования могут рассчитывать соискатели на позицию бурильщика - за 2024 год они составили 160 893 рублей в месяц при полной занятости.
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