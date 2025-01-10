На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском
Журналистка Панченко: Зеленский стал богаче Илона Маска
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Такое мнение высказала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х.
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"Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр", — заявила она.
Как считает журналистка, Зеленский уже стал богаче американского предпринимателя Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в Европу из меркантильных соображений.
По ее мнению, с начала СВО прибыль от разного рода мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период.
"С момента начала войны команда Зеленского заработала: на мошенничестве — 60 миллиардов долларов, на газе — 2,1 миллиарда долларов. Деньги, полученные за газ, нужно реинвестировать, деньги за мошенничество — наличка. Илон Маск, у тебя есть 60 миллиардов долларов наличными?" — написала Панченко, обращаясь к американскому предпринимателю.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.
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В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.