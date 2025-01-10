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На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском - РИА Новости, 10.01.2025
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06:36 10.01.2025 (обновлено: 12:00 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/moshennichestvo-1993041470.html
На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском
На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском - РИА Новости, 10.01.2025
На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском
Глава киевского режима Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Такое мнение РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:36:00+03:00
2025-01-10T12:00:00+03:00
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владимир зеленский
илон маск
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Такое мнение высказала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х."Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр", — заявила она.Как считает журналистка, Зеленский уже стал богаче американского предпринимателя Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в Европу из меркантильных соображений.По ее мнению, с начала СВО прибыль от разного рода мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период."С момента начала войны команда Зеленского заработала: на мошенничестве — 60 миллиардов долларов, на газе — 2,1 миллиарда долларов. Деньги, полученные за газ, нужно реинвестировать, деньги за мошенничество — наличка. Илон Маск, у тебя есть 60 миллиардов долларов наличными?" — написала Панченко, обращаясь к американскому предпринимателю.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20250110/zalozhniki-1993034845.html
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в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, илон маск, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском

Журналистка Панченко: Зеленский стал богаче Илона Маска

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Такое мнение высказала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х.
«
"Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр", — заявила она.
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Как считает журналистка, Зеленский уже стал богаче американского предпринимателя Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в Европу из меркантильных соображений.
По ее мнению, с начала СВО прибыль от разного рода мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период.
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"С момента начала войны команда Зеленского заработала: на мошенничестве — 60 миллиардов долларов, на газе — 2,1 миллиарда долларов. Деньги, полученные за газ, нужно реинвестировать, деньги за мошенничество — наличка. Илон Маск, у тебя есть 60 миллиардов долларов наличными?" — написала Панченко, обращаясь к американскому предпринимателю.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.
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В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийИлон МаскАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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