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Гендиректор "Амурстроя" не признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.01.2025
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04:22 10.01.2025 (обновлено: 13:19 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/moshennichestvo-1993037460.html
Гендиректор "Амурстроя" не признал вину по делу о мошенничестве
Гендиректор "Амурстроя" не признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.01.2025
Гендиректор "Амурстроя" не признал вину по делу о мошенничестве
Благовещенский городской суд заслушал последнее слово по делу о мошенничестве в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1"Александра... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T04:22:00+03:00
2025-01-10T13:19:00+03:00
происшествия
октябрьский
октябрьский район
амурская область
благовещенский городской суд
единая россия
боевое братство
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв - РИА Новости. Благовещенский городской суд заслушал последнее слово по делу о мошенничестве в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1"Александра Синькова, в котором подсудимый свою вину не признал и отверг все обвинения, назвав их необоснованными, бездоказательными и предвзятыми, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я в своих первых защитных словах скажу: я не виновен. Отвергаю необоснованные, бездоказательные, надуманные, предвзятые обвинения. Вину в хищении бюджетных средств на сумму 132 миллиона 36 тысяч 930 рублей я не признаю. Все указанные средства закрытым акционерным обществом "Строительной компанией №1" при проведении строительно-монтажных работ на объекте реконструкции и расширения административных зданий МВД Октябрьский были израсходованы полностью, что подтверждается всеми необходимыми обязательными документами", - сказал Синьков. Рассмотрение доводов обвинения по уголовному делу началось 1 марта 2023 года. На скамье подсудимых также исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов и инженер компании Николай Сарапулов. Они в суде свою вину также не признают. Прокурор области запросил Синькову наказание 6 лет колонии со штрафом 1 миллион рублей. Ельцову и Сарапулову - по 7 лет каждому со штрафом 1 миллион рублей. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Заседание назначено на 20 января. Как ранее установило следствие, "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела "Строительной компании №1", действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей. В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации, сообщала Генпрокуратура. Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано. По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года - генеральный директор "Строительной компании №1". Он также является депутатом заксобрания Амурской области, секретарем политсовета благовещенского отделения "Единой России", почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска. Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председателем комитета по экономике, собственности и ЖКХ, членом "Единой России", членом генерального совета партии.
https://ria.ru/20241231/sud-1992176243.html
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происшествия, октябрьский, октябрьский район, амурская область, благовещенский городской суд, единая россия, боевое братство
Происшествия, Октябрьский, Октябрьский район, Амурская область, Благовещенский городской суд, Единая Россия, Боевое братство
Гендиректор "Амурстроя" не признал вину по делу о мошенничестве

Гендиректор "Амурстроя" Синьков не признал вину по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв - РИА Новости. Благовещенский городской суд заслушал последнее слово по делу о мошенничестве в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1"Александра Синькова, в котором подсудимый свою вину не признал и отверг все обвинения, назвав их необоснованными, бездоказательными и предвзятыми, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я в своих первых защитных словах скажу: я не виновен. Отвергаю необоснованные, бездоказательные, надуманные, предвзятые обвинения. Вину в хищении бюджетных средств на сумму 132 миллиона 36 тысяч 930 рублей я не признаю. Все указанные средства закрытым акционерным обществом "Строительной компанией №1" при проведении строительно-монтажных работ на объекте реконструкции и расширения административных зданий МВД Октябрьский были израсходованы полностью, что подтверждается всеми необходимыми обязательными документами", - сказал Синьков.
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Рассмотрение доводов обвинения по уголовному делу началось 1 марта 2023 года. На скамье подсудимых также исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов и инженер компании Николай Сарапулов. Они в суде свою вину также не признают. Прокурор области запросил Синькову наказание 6 лет колонии со штрафом 1 миллион рублей. Ельцову и Сарапулову - по 7 лет каждому со штрафом 1 миллион рублей.
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Заседание назначено на 20 января.
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В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации, сообщала Генпрокуратура.
Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано.
По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года - генеральный директор "Строительной компании №1". Он также является депутатом заксобрания Амурской области, секретарем политсовета благовещенского отделения "Единой России", почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска.
Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председателем комитета по экономике, собственности и ЖКХ, членом "Единой России", членом генерального совета партии.
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