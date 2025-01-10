https://ria.ru/20250110/mishustin-1993045033.html

Мишустин 14-15 января посетит Вьетнам

Мишустин 14-15 января посетит Вьетнам - РИА Новости, 10.01.2025

Мишустин 14-15 января посетит Вьетнам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 14-15 января посетит Вьетнам, запланированы его переговоры с президентом Лыонг Кыонгом и премьер-министром Фам Минь... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:09:00+03:00

2025-01-10T08:09:00+03:00

2025-01-10T08:10:00+03:00

вьетнам

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 14-15 января посетит Вьетнам, запланированы его переговоры с президентом Лыонг Кыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем, сообщили в российском кабмине. "Четырнадцатого-пятнадцатого января председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам (Ханой)", - сообщила пресс-служба кабмина. Как уточнили в аппарате правительства, в ходе визита "планируются встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром правительства СРВ Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном". По данным пресс-службы кабмина, главы правительств на встрече рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а особое внимание уделят реализации совместных проектов в энергетике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. По итогам межправительственных переговоров стороны планируют подписать ряд совместных документов, сообщили в кабмине. В российском правительстве отмечают поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран. Как напомнили в аппарате кабмина, взаимный товарооборот в 2023 году увеличился на 8,3%, а за девять месяцев 2024 года – на 23,7%. Такие результаты достигнуты в том числе благодаря использованию возможностей соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, которое вступило в силу в 2016 году, упомянули в правительстве. Вьетнам стал первым государством, с которым ЕАЭС заключил такое соглашение. "Топливно-энергетический комплекс является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран. Его флагман – совместное предприятие "Вьетсовпетро". За период эксплуатации открытых месторождений (с 1986 года) добыто около 243 миллионов тонн нефти", - отметили в аппарате правительства. В Ненецком автономном округе России с 2008 года добычу углеводородов ведет созданное участниками "Вьетсовпетро" ООО "Совместная компания "Русвьетпетро", накопленный объем добычи составляет около 33 миллионов тонн нефти, упомянули в кабмине. На континентальном шельфе Вьетнама работает также российский "Газпром". Что касается промышленной кооперации, продолжается выпуск российской автотехники на совместном автосборочном предприятии с участием Группы ГАЗ во вьетнамском Дананге. Часть его продукции экспортируется в соседние страны, сообщили в кабмине. Там отметили также увеличение числа российских регионов, сотрудничающих с городами и провинциями Вьетнама. В прошлом году страну посетили делегации Санкт-Петербурга и Москвы, которые наиболее активно действуют на вьетнамском направлении, а также Ульяновской, Ярославской областей и Якутии. Отдельно отметили в правительстве большой опыт сотрудничества двух стран в области образования. Ежегодно в российских вузах, в том числе ведущих, гражданам Вьетнама предоставляется 1 тысяча мест для обучения за счет федерального бюджета. Большое значение стороны придают гуманитарному сотрудничеству, растет и туристический поток во Вьетнам, который до пандемии был одним из самых популярных мест отдыха россиян. "Возобновление прямых авиарейсов "Аэрофлота" из Москвы в Хошимин и компании "ИрАвиа" из Иркутска в Ханой, Фукуок и Нячанг способствовало постепенному увеличению туристического потока в СРВ. В 2023 году СРВ посетили 125 тысяч россиян, за 10 месяцев 2024 года их количество возросло до 177 тысяч человек", - отметили в аппарате правительства.

https://ria.ru/20241024/vetnam-1979587778.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, ханой, михаил мишустин, то лам, евразийский экономический союз, вьетсовпетро, газпром, в мире