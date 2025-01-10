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ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025
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12:01 10.01.2025 (обновлено: 12:44 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kleschi-1993088706.html
ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина
ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025
ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина
Российские войска намерены охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:01:00+03:00
2025-01-10T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска намерены охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Самые большие успехи под Покровском западнее, как раз в сторону вот этой знаменитой шахты "Красноармейская", там идут успехи. И хорошие успехи возле Мирнограда, по-нашему это Димитров, восточнее этого города. То есть это говорит о том, что мы сейчас не в лоб штурмуем, а обходим как бы эту агломерацию — два города, которые фактически сливаются один в другой. Мы их обходим, берем в клещи с запада и востока", — сказал Кимаковский. По его словам, на Димитровском направлении идет давление еще и с севера. "И, в принципе, эта задача уже почти выполнена, потому что, скажем так, наши броневые машины уже были на трассе Димитров — Константиновка", — уточнил Кимаковский.Он добавил, что Константиновка, из которой ВСУ делают укрепрайон, тоже очень важная цель для российской армии. Есть успехи и в Часовом Яре, отметил советник главы ДНР."Там уже тоже не очень много времени пройдет — идет очаговая оборона в районе завода, промзоны. Я думаю, что в ближайшее время тоже мы порадуемся успехам наших ребят", — сказал он. Кроме того, по информации Кимаковского, российские войска наступают от Селидово на запад в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
https://ria.ru/20250109/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
покровск
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красноармейск, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина

Кимаковский: ВС РФ берут в клещи с запада и востока Красноармейск и Димитров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска намерены охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Самые большие успехи под Покровском западнее, как раз в сторону вот этой знаменитой шахты "Красноармейская", там идут успехи. И хорошие успехи возле Мирнограда, по-нашему это Димитров, восточнее этого города. То есть это говорит о том, что мы сейчас не в лоб штурмуем, а обходим как бы эту агломерацию — два города, которые фактически сливаются один в другой. Мы их обходим, берем в клещи с запада и востока", — сказал Кимаковский.
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По его словам, на Димитровском направлении идет давление еще и с севера.
"И, в принципе, эта задача уже почти выполнена, потому что, скажем так, наши броневые машины уже были на трассе Димитров — Константиновка", — уточнил Кимаковский.
Он добавил, что Константиновка, из которой ВСУ делают укрепрайон, тоже очень важная цель для российской армии.
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Есть успехи и в Часовом Яре, отметил советник главы ДНР.
"Там уже тоже не очень много времени пройдет — идет очаговая оборона в районе завода, промзоны. Я думаю, что в ближайшее время тоже мы порадуемся успехам наших ребят", — сказал он.
Кроме того, по информации Кимаковского, российские войска наступают от Селидово на запад в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.
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