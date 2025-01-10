https://ria.ru/20250110/kleschi-1993088706.html

ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина

ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025

ВС России берут в клещи Красноармейск и Димитров, заявил советник Пушилина

Российские войска намерены охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска намерены охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Самые большие успехи под Покровском западнее, как раз в сторону вот этой знаменитой шахты "Красноармейская", там идут успехи. И хорошие успехи возле Мирнограда, по-нашему это Димитров, восточнее этого города. То есть это говорит о том, что мы сейчас не в лоб штурмуем, а обходим как бы эту агломерацию — два города, которые фактически сливаются один в другой. Мы их обходим, берем в клещи с запада и востока", — сказал Кимаковский. По его словам, на Димитровском направлении идет давление еще и с севера. "И, в принципе, эта задача уже почти выполнена, потому что, скажем так, наши броневые машины уже были на трассе Димитров — Константиновка", — уточнил Кимаковский.Он добавил, что Константиновка, из которой ВСУ делают укрепрайон, тоже очень важная цель для российской армии. Есть успехи и в Часовом Яре, отметил советник главы ДНР."Там уже тоже не очень много времени пройдет — идет очаговая оборона в районе завода, промзоны. Я думаю, что в ближайшее время тоже мы порадуемся успехам наших ребят", — сказал он. Кроме того, по информации Кимаковского, российские войска наступают от Селидово на запад в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

https://ria.ru/20250109/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

покровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноармейск, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф