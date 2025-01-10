https://ria.ru/20250110/kitay-1993036855.html

СМИ сообщили, кого Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа

СМИ сообщили, кого Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 10.01.2025

СМИ сообщили, кого Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин направит на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа высокопоставленного чиновника, сообщает газета Financial Times со РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T04:01:00+03:00

2025-01-10T04:01:00+03:00

2025-01-10T04:01:00+03:00

в мире

китай

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си цзиньпин

хань чжэн

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направит на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа высокопоставленного чиновника, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила эту информацию. Позже телеканал сообщил, что Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон, а на инаугурации будут присутствовать посол Китая в США и его супруга. По словам источников, председатель КНР может послать на инаугурацию своего заместителя Хань Чжэна или министра иностранных дел Ван И. Консультации о возможном эмиссаре ведутся с переходной командой Трампа. Еще один источник заявил, что в штабе Трампа хотели бы на церемонии Цай Ци, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, который якобы является правой рукой Си Цзиньпина. Как отмечает издание, присутствие любого из этих чиновников было бы беспрецедентным, учитывая, что ранее на подобных церемониях Китай представлял посол страны в Вашингтоне.Источник газеты, знакомый с настроениями в окружении Трампа, отметил, что китайцы должны прислать официальное лицо соответствующего уровня, чтобы с самого начала создать хорошее впечатление, поскольку ожидается, что представитель Пекина, который посетит инаугурацию, также проведет переговоры с советниками избранного президента США.Трамп после инаугурации станет 45-м и 47-м президентом США.

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993032490.html

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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, хань чжэн