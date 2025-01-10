https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993064897.html

В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде

В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025

В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде

Сенатор Сергей Перминов, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, заявил, что "занимательная... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:28:00+03:00

2025-01-10T10:28:00+03:00

2025-01-10T10:28:00+03:00

калининградская область

калининград

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сергей перминов

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Сергей Перминов, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, заявил, что "занимательная география" в словах литовского лидера вызывает только улыбку сожаления. Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он также высказался против решения переименовать музей и назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. "Занимательная" история и география из уст президента Литвы в эпоху постиронии вызывает только одну реакцию - улыбку сожаления. И как тут не вспомнить строки из Крылова: "Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!", - сказал Перминов. Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.

https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининградская область, калининград, литва, гитанас науседа, сергей перминов, в мире, совет федерации рф