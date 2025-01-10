Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993064897.html
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде
Сенатор Сергей Перминов, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, заявил, что "занимательная... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:28:00+03:00
2025-01-10T10:28:00+03:00
калининградская область
калининград
литва
гитанас науседа
сергей перминов
в мире
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:375:2842:1974_1920x0_80_0_0_18fe3068d00eda11a208a6aaf2b2c497.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Сергей Перминов, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, заявил, что "занимательная география" в словах литовского лидера вызывает только улыбку сожаления. Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он также высказался против решения переименовать музей и назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. "Занимательная" история и география из уст президента Литвы в эпоху постиронии вызывает только одну реакцию - улыбку сожаления. И как тут не вспомнить строки из Крылова: "Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!", - сказал Перминов. Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html
калининградская область
калининград
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3f774e0636ef0fc5e8ebd5fe7c9abb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, калининград, литва, гитанас науседа, сергей перминов, в мире, совет федерации рф
Калининградская область, Калининград, Литва, Гитанас Науседа, Сергей Перминов, В мире, Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде

Сенатор Перминов: притязания Науседы на Калининград вызывают улыбку сожаления

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Сергей Перминов, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, заявил, что "занимательная география" в словах литовского лидера вызывает только улыбку сожаления.
Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он также высказался против решения переименовать музей и назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.
«
"Занимательная" история и география из уст президента Литвы в эпоху постиронии вызывает только одну реакцию - улыбку сожаления. И как тут не вспомнить строки из Крылова: "Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!", - сказал Перминов.
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Эстонии предложили переименовать два российских города
26 сентября 2023, 19:35
 
Калининградская областьКалининградЛитваГитанас НауседаСергей ПерминовВ миреСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала