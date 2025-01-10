https://ria.ru/20250110/kalendar-1784694256.html
Когда и что сажать: лунный посевной календарь — 2025 по месяцам и дням
Лунный посевной календарь 2025: таблицы по месяцам и дням для садоводов и огородников
Когда и что сажать: лунный посевной календарь — 2025 по месяцам и дням
Многие огородники и садоводы привыкли пользоваться посевным лунным календарем для получения богатого урожая. Таблица по месяцам с указанием благоприятных и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:00:00+03:00
2025-01-10T16:00:00+03:00
2025-01-10T16:00:00+03:00
россия
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овощи
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Многие огородники и садоводы привыкли пользоваться посевным лунным календарем для получения богатого урожая. Таблица по месяцам с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для посева различных культур, фазы Луны на весь 2025 год, - в материале РИА Новости.Лунный посевной календарьМногие считают, что луна в зависимости от фазы способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники часто пользуются лунным календарем. Предполагается, что у каждого растения есть свой ритм. Если его нарушить, например, посеять не вовремя, то культура может часто болеть или вырастет слабой и не даст хороший урожай.Когда появился лунный посевной календарьСпор о том, когда появился лунный календарь, ведется до сих пор. Есть версии, что им пользовались еще в палеолите, первобытные люди отмечали по нему миграции животных, которые были важны для охотников.Современная версия календаря, который указывает влияние планет на все живое на земле, приписывается австрийскому философу, эзотерику Рудольфу Штейнеру, разработавшему систему биодинамического органического земледелия и представившему ее в 1924 году в рамках Сельскохозяйственного курса.Первый современный лунный календарь под названием “Посевные дни” был издан в Германии в 1963 году . Его автором стала Мария Тун, которая, всю жизнь работала в поле и разделяла идеи влияния космоса на растения.В научном мире считается, что при посадке необходимо ориентироваться в первую очередь на погоду и климат отдельно взятого региона, а фазы луны не оказывают никакого действия на развитие рассады и ее плодоношение. Однако лунные посевные календари очень популярны среди огородников, поэтому публикуются ежегодно.Лунный посевной календарь по месяцамВ зависимости от месяца, в соответствии с посевным календарем, следует выполнять определенные действия.ЯнварьВ январе подготавливают землю, ящики для рассады, проверяют, хватает ли семян тех растений, которые планируется сажать в текущем году.В этом месяце можно заняться следующими видами работ:Фазы Луны: 1-13.01, 30-31.01 - растущая, 14.01 - полнолуние, 15-28.01 - убывающая, 29.01 - новолуниеФевральВ феврале и марте рекомендуется белить деревья:Также в это время иногда обрезают плодоносящие деревья. Обычно это делают весной, но если температура воздуха выше -7 градусов, то такую процедуру проводят и в зимний месяц. Фазы Луны: 1-11.02 - растущая, 12.02 - полнолуние, 13-27.02 - убывающая, 28.02 - новолуниеМартВ марте активно высаживают рассаду. В начале месяца - ранние сорта помидоров, огурцы, сладкий и горький перец, баклажаны. В теплых регионах в конце марта сеют семена настурции и бархатцев в открытый грунт, а также пикируют рассаду культур, высеянных ранее.В этом же месяце подготавливают картофель к посадке: прогревают, проращивают на свету, сортируют. В марте можно заняться уходом за деревьями, снять засохшие черные плоды, которые в дальнейшем могут стать источником заболеваний.Фазы Луны: 1-13.03, 30, 31 - растущая, 14.03 - полнолуние, 15-28.03 - убывающая, 29.03 - новолуниеАпрельК концу апреля высаживают рассаду в грунт, пикируют овощи: лук, томаты, перец, сельдерей, баклажаны. В теплицу можно сеять цветы, овощи. В начале месяца - однолетние цветы. После 15 апреля сажают патиссоны, арбузы, дыни, все виды капусты, огурцов, кабачков.Перед посадкой в парник необходимо подготовить его к сезону, продезинфицировать каркас, пленку и грунт. Для этого медный купорос разводят в воде в пропорции: 2 ст.л. на 10 л.Фазы Луны: 1-12.04, 28-30 - растущая, 13.04 - полнолуние, 14-26.04 - убывающая, 27.04 - новолуние.МайДо середины месяца нужно прорыхлить грядки или перекопать почву. Не рекомендуется проводить манипуляции, связанные с жизнедеятельностью растений. Допускается обработка от вредителей и болезней, так как в это время насекомые уже активно себя проявляют.Фазы Луны: 1-11.05, 28-31 - растущая, 12.05 - полнолуние, 13-26.05 - убывающая, 27.05 - новолуниеИюньВ июне следует заниматься поливами, вносить минеральные удобрения. Важно бороться с сорняками, пока они не успели дать семена и сбросить их на землю. Прополкой можно заниматься раз в неделю, чтобы избавиться от осота, молочая, вьюнка, пырея.На томатах удаляют первые появляющиеся пасынки, пару раз в месяц проводят подкормку коровяком, травой или куриным пометом.Огурцы поливают чуть реже - завязи образуются быстрее при временном подсушивании грунта.Фазы Луны: 1-10.06, 26-30 - растущая, 11.06 - полнолуние, 12-24.06 - убывающая, 25.06 - новолуниеИюльВ первой половине месяца делают прищипывание молодых побегов у деревьев, приносящих плоды. Недоразвитые завязи убирают. Под ветви с созревающими плодами подставляют опоры, чтобы они не обломились. До 15 числа обрабатывают грушу и яблоню (от парши), вишню (от коккомикоза).Если урожай клубники собран, грядки необходимо прополоть и внести удобрения. Землю под кустарниками нужно прорыхлить и замульчировать.Фазы Луны: 1-9.07, 25-31 - растущая, 10.07 - полнолуние, 11-23.07 - убывающая, 24.07 - новолуниеАвгустКрасную смородину и крыжовник следует обработать от вредителей. Можно использовать препарат "Фетоверм". При засушливой погоде деревья и кустарники поливают обильнее обычного. Также собирают и сортируют урожай. Если на деревьях обнаружены клещи, то их опрыскивают инсектицидными составами.В августе нужно провести подкормку клубничных кустов, где уже собран урожай. Можно высадить землянику на новых грядках на будущий год.Фазы Луны: 9.08 - полнолуние, 10-22.08 - убывающая, 23.08 - новолуние, 1-8, 24-31.08 - растущая.СентябрьВ компостную яму нужно собрать сухие листья, ветки, недозревшие плоды. При этом растения должны быть здоровыми. Под кустарниками почву необходимо перекопать. На самих растениях обрезать засохшие ветки и листья. Также в этом месяце высаживают хвойные культуры и саженцы деревьев (яблони, сливы).Фазы Луны: 8-20.09 - убывающая, 21.09 - новолуние, 1-6, 22-30.09 - растущая, 7.09 - полнолуниеОктябрьУрожай помещают в погреб или другое помещение, предназначенное для хранения плодов зимой. В начале месяца высаживают ягодные кусты, а декоративные кустарники перемещают на другое место.Деревья необходимо опрыскать от вредителей и заболеваний в профилактических целях. Этот месяц подходит для уборки листьев и других растительных отходов. Для фруктовых деревьев проводят санитарную обрезку.Фазы Луны: 8-20.10 - убывающая, 21.10 - новолуние, 1-6.10, 22-31 - растущая, 7.10 - полнолуниеНоябрьСадовые деревья в ноябре многие дачники обрабатывают раствором медного купороса. В этом месяце еще можно сделать санитарную обрезку деревьев, если эта процедура не была проведена ранее. Кроны хвойных обвязывают тканью. Лапником нужно укрыть клубнику, а неиспользованный компост - пленкой.Фазы Луны: 6-19.11 - убывающая, 20.11 - новолуние, 1-4, 21-30.11 - растущая, 5.11 - полнолуниеДекабрьС веток деревьев и кустов, крыши теплиц необходимо убрать снег. В этом месяце можно заготовить черенки плодовых и хвойных деревьев для весенней прививки. При необходимости приобретают посадочный материал.Фазы Луны: 6-19.12 - убывающая, 20.12 - новолуние, 1-4, 21-30.12 - растущая.Фазы ЛуныВ древности люди решили, что обмен веществ и другие процессы, протекающие в организме живых существ, зависят от фаз Луны, и каждая из них по-своему влияет и на растения.ПолнолуниеВо время полнолуния можно полоть, делать подкормку и обработку от вредителей. Благоприятный период для сбора урожая.НоволуниеВо время новолуния не советуют сажать или переносить на новое место садовые и огородные культуры. Это удачный период для борьбы с вредителями, удаления поврежденных и больных растений на участке.Растущая ЛунаБлагоприятствует работе с растениями, особенно овощами, плоды которых созревают над землей. В этот период разрешается их пересаживать и обрабатывать, рыхлить почву. Сеют и сажают листовые овощи, плодовые растения, зелень.Убывающая ЛунаПри убывающей Луне лучше всего работать с корнеплодами и растениями с побегом-луковицей. В эти дни стоит отказаться от пересадки и пикировки. Также не рекомендуется перекапывать и рыхлить почву вокруг посадок, обрезать растения и делать им прививки.Таблица благоприятных днейТаблица благоприятных дней для посадок, посева и ухода:Таблица неблагоприятных днейТаблица неблагоприятных дней для посадок:Таблица работ на каждый месяцВлияние фаз Луны на растенияСчитается, что луна влияет на растения, вызывая постоянную смену направления и скорости перемещения растительных соков по проводящим каналам в зависимости от лунной фазы.Приметы садовода и огородникаСоветы экспертовПавел Траннуа, российский садовод, сторонник развития биотехнологий, автор книг по садоводству, дает несколько рекомендаций по уходу за растениями:
https://ria.ru/20240319/fasol-1783533500.html
https://ria.ru/20240304/kalendar-1778149275.html
https://ria.ru/20240319/ukrop-1781384815.html
https://ria.ru/20220401/petrushka-1781382180.html
https://ria.ru/20240304/posevnaya-1783689286.html
https://ria.ru/20240304/kartofel-1778552089.html
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россия, растения, овощи, фрукты, цветы
Россия, Растения, овощи, Фрукты, Цветы
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Многие огородники и садоводы привыкли пользоваться посевным лунным календарем для получения богатого урожая. Таблица по месяцам с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для посева различных культур, фазы Луны на весь 2025 год, - в материале РИА Новости.
Лунный посевной календарь
Многие считают, что луна в зависимости от фазы способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники часто пользуются лунным календарем. Предполагается, что у каждого растения есть свой ритм. Если его нарушить, например, посеять не вовремя, то культура может часто болеть или вырастет слабой и не даст хороший урожай.
Когда появился лунный посевной календарь
Спор о том, когда появился лунный календарь, ведется до сих пор. Есть версии, что им пользовались еще в палеолите, первобытные люди отмечали по нему миграции животных, которые были важны для охотников.
Современная версия календаря, который указывает влияние планет на все живое на земле, приписывается австрийскому философу, эзотерику Рудольфу Штейнеру, разработавшему систему биодинамического органического земледелия и представившему ее в 1924 году в рамках Сельскохозяйственного курса.
Первый современный лунный календарь под названием “Посевные дни” был издан в Германии в 1963 году . Его автором стала Мария Тун, которая, всю жизнь работала в поле и разделяла идеи влияния космоса на растения.
В научном мире считается, что при посадке необходимо ориентироваться в первую очередь на погоду и климат отдельно взятого региона, а фазы луны не оказывают никакого действия на развитие рассады и ее плодоношение. Однако лунные посевные календари очень популярны среди огородников, поэтому публикуются ежегодно.
Лунный посевной календарь по месяцам
В зависимости от месяца, в соответствии с посевным календарем, следует выполнять определенные действия.
В январе подготавливают землю, ящики для рассады, проверяют, хватает ли семян тех растений, которые планируется сажать в текущем году.
В этом месяце можно заняться следующими видами работ:
- уборка снега, расчистка участка;
- проверка прошлогоднего урожая и уборка подпорченных плодов;
- можно стряхнуть снег с деревьев, чтобы ветки не сломались под тяжестью покрова.
Фазы Луны: 1-13.01, 30-31.01 - растущая, 14.01 - полнолуние, 15-28.01 - убывающая, 29.01 - новолуние
В феврале
и марте рекомендуется белить деревья:
- для побелки нужно смешать негашеную известь и глину в пропорции 2:1;
- процедуру следует проводить в сухую погоду, когда нет сильного мороза;
- наносить известь только на те деревья, которые дают плоды;
- ранки необходимо обрабатывать садовым варом или другими средствами.
Также в это время иногда обрезают плодоносящие деревья. Обычно это делают весной, но если температура воздуха выше -7 градусов, то такую процедуру проводят и в зимний месяц.
Фазы Луны: 1-11.02 - растущая, 12.02 - полнолуние, 13-27.02 - убывающая, 28.02 - новолуние
В марте активно высаживают рассаду. В начале месяца - ранние сорта помидоров, огурцы, сладкий и горький перец, баклажаны. В теплых регионах в конце марта сеют семена настурции
и бархатцев в открытый грунт, а также пикируют рассаду культур, высеянных ранее.
В этом же месяце подготавливают картофель к посадке: прогревают, проращивают на свету, сортируют. В марте можно заняться уходом за деревьями, снять засохшие черные плоды, которые в дальнейшем могут стать источником заболеваний.
Фазы Луны: 1-13.03, 30, 31 - растущая, 14.03 - полнолуние, 15-28.03 - убывающая, 29.03 - новолуние
К концу апреля высаживают рассаду в грунт, пикируют овощи: лук, томаты, перец, сельдерей, баклажаны. В теплицу можно сеять цветы, овощи. В начале месяца - однолетние цветы. После 15 апреля сажают патиссоны, арбузы, дыни, все виды капусты, огурцов, кабачков.
Перед посадкой в парник необходимо подготовить его к сезону, продезинфицировать каркас, пленку и грунт. Для этого медный купорос разводят в воде в пропорции: 2 ст.л. на 10 л.
Фазы Луны: 1-12.04, 28-30 - растущая, 13.04 - полнолуние, 14-26.04 - убывающая, 27.04 - новолуние.
До середины месяца нужно прорыхлить грядки или перекопать почву. Не рекомендуется проводить манипуляции, связанные с жизнедеятельностью растений
. Допускается обработка от вредителей и болезней, так как в это время насекомые уже активно себя проявляют.
Фазы Луны: 1-11.05, 28-31 - растущая, 12.05 - полнолуние, 13-26.05 - убывающая, 27.05 - новолуние
В июне следует заниматься поливами, вносить минеральные удобрения. Важно бороться с сорняками, пока они не успели дать семена и сбросить их на землю. Прополкой можно заниматься раз в неделю, чтобы избавиться от осота, молочая, вьюнка, пырея.
На томатах удаляют первые появляющиеся пасынки, пару раз в месяц проводят подкормку коровяком, травой или куриным пометом.
Огурцы поливают чуть реже - завязи образуются быстрее при временном подсушивании грунта.
Фазы Луны: 1-10.06, 26-30 - растущая, 11.06 - полнолуние, 12-24.06 - убывающая, 25.06 - новолуние
В первой половине месяца делают прищипывание молодых побегов у деревьев, приносящих плоды. Недоразвитые завязи убирают. Под ветви с созревающими плодами подставляют опоры, чтобы они не обломились. До 15 числа обрабатывают грушу и яблоню (от парши), вишню (от коккомикоза).
Если урожай клубники собран, грядки необходимо прополоть и внести удобрения. Землю под кустарниками нужно прорыхлить и замульчировать.
Фазы Луны: 1-9.07, 25-31 - растущая, 10.07 - полнолуние, 11-23.07 - убывающая, 24.07 - новолуние
Красную смородину и крыжовник
следует обработать от вредителей. Можно использовать препарат "Фетоверм". При засушливой погоде деревья и кустарники поливают обильнее обычного. Также собирают и сортируют урожай. Если на деревьях обнаружены клещи, то их опрыскивают инсектицидными составами.
В августе нужно провести подкормку клубничных кустов, где уже собран урожай. Можно высадить землянику на новых грядках на будущий год.
Фазы Луны: 9.08 - полнолуние, 10-22.08 - убывающая, 23.08 - новолуние, 1-8, 24-31.08 - растущая.
В компостную яму нужно собрать сухие листья, ветки, недозревшие плоды. При этом растения должны быть здоровыми. Под кустарниками почву необходимо перекопать. На самих растениях обрезать засохшие ветки и листья. Также в этом месяце высаживают хвойные культуры и саженцы деревьев (яблони, сливы).
Фазы Луны: 8-20.09 - убывающая, 21.09 - новолуние, 1-6, 22-30.09 - растущая, 7.09 - полнолуние
Урожай помещают в погреб или другое помещение, предназначенное для хранения плодов зимой. В начале месяца высаживают ягодные кусты, а декоративные кустарники перемещают на другое место.
Деревья необходимо опрыскать от вредителей и заболеваний в профилактических целях. Этот месяц подходит для уборки листьев и других растительных отходов. Для фруктовых деревьев проводят санитарную обрезку.
Фазы Луны: 8-20.10 - убывающая, 21.10 - новолуние, 1-6.10, 22-31 - растущая, 7.10 - полнолуние
Садовые деревья в ноябре многие дачники обрабатывают раствором медного купороса. В этом месяце еще можно сделать санитарную обрезку деревьев, если эта процедура не была проведена ранее. Кроны хвойных обвязывают тканью. Лапником нужно укрыть клубнику, а неиспользованный компост - пленкой.
Фазы Луны: 6-19.11 - убывающая, 20.11 - новолуние, 1-4, 21-30.11 - растущая, 5.11 - полнолуние
С веток деревьев и кустов, крыши теплиц необходимо убрать снег. В этом месяце можно заготовить черенки плодовых и хвойных деревьев для весенней прививки. При необходимости приобретают посадочный материал.
Фазы Луны: 6-19.12 - убывающая, 20.12 - новолуние, 1-4, 21-30.12 - растущая.
В древности люди решили, что обмен веществ и другие процессы, протекающие в организме живых существ, зависят от фаз Луны, и каждая из них по-своему влияет и на растения.
Во время полнолуния можно полоть, делать подкормку и обработку от вредителей. Благоприятный период для сбора урожая.
Во время новолуния не советуют сажать или переносить на новое место садовые и огородные культуры. Это удачный период для борьбы с вредителями, удаления поврежденных и больных растений на участке.
Благоприятствует работе с растениями, особенно овощами, плоды которых созревают над землей. В этот период разрешается их пересаживать и обрабатывать, рыхлить почву. Сеют и сажают листовые овощи, плодовые растения, зелень.
При убывающей Луне лучше всего работать с корнеплодами и растениями с побегом-луковицей. В эти дни стоит отказаться от пересадки и пикировки. Также не рекомендуется перекапывать и рыхлить почву вокруг посадок, обрезать растения и делать им прививки.
Таблица благоприятных дней
Таблица благоприятных дней для посадок, посева и ухода:
май
июнь
июль
август
томаты
1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30
2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30
1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–3
1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30
огурцы
1–3, 8–11, 16–17, 21, 25, 29–30
5–9, 12–14, 17–18, 21–22
2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31
1–2, 6–7, 10–11, 15–20, 25–31
баклажаны, перец
1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30
2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30
1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31
1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30
капуста
1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30
2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30
1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31
1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30
корнеплоды
1–3, 8–10, 13–17, 21, 25, 29–30
5–9, 12–14, 17–18, 21–22
2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31
1–2, 6–7, 10–11, 15–20, 25–31
зелень
1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30
2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30
1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31
1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30
цветы-однолетники
1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30
2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30
1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31
1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30
многолетние
1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30
5–9, 12–14, 17–18, 21–22
2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31
1–2, 6–7, 10–11, 15–20, 25–31
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
томаты
1–4, 8, 11–12, 15–16, 23–30
1, 4–6, 8–9, 12–14, 19, 23–28
1– 4, 6, 9–10, 16–18, 22–25, 28–29
1– 3, 6–7, 13–17, 22, 25–31
огурцы
2–4, 8, 11–16, 15–16, 23–30
1, 8–14, 19, 23, 27–28
6–10, 13–18, 23–25
2–3, 6–7, 13–17, 22, 25–31
баклажаны, перец
не рекомендуется
не рекомендуется
не рекомендуется
3-10
капуста
не рекомендуется
не рекомендуется
не рекомендуется
3-10
корнеплоды
не рекомендуется
не рекомендуется
не рекомендуется
17-24
зелень
1–4, 8, 11–12, 15–16, 23–30
1, 4–6, 8–9, 12–14, 19, 23–28
1– 4, 6, 9–10, 16–18, 22–25, 28–29
1– 3, 6–7, 13–17, 22, 25–31
цветы-однолетники
1–4, 8, 11–12, 15–16, 23–30
1, 4–6, 8–9, 12–14, 19, 23–28
1– 4, 6, 9–10, 16–18, 22–25, 28–29
1– 3, 6–7, 13–17, 22, 25–31
многолетние
2–4, 8, 11–16, 15–16, 23–30
1, 8–14, 19, 23, 27–28
6–10, 13–18, 23–25
2–3, 6–7, 13–17, 22, 25–31
Таблица неблагоприятных дней
Таблица неблагоприятных дней для посадок:
май
июнь
июль
август
12, 26, 27, 28
11, 24, 25, 26
10, 23, 24, 25
9, 22, 23, 24
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
7, 20, 21, 22
7, 20, 21, 22
5, 19, 20, 21
5, 19, 20, 21
Таблица работ на каждый месяц
Месяц
Работы
Январь
уборка снега, расчистка участка;
проверка прошлогоднего урожая и уборка подпорченных плодов;
стряхнуть снег с деревьев, чтобы ветки не сломались под тяжестью покрова.
Февраль
побелка и обрезка плодоносящих деревьев
Март
высадка и пикировка рассады;
подготовка картофеля к посадке.
Апрель
высадка рассады в грунт
Май
обработка растений от вредителей и болезней
Июнь
внесение минеральных удобрений;
прополка грядок;
удаление первых пасынков на томатах.
Июль
прищипывание молодых побегов у деревьев;
рыхление и мульчирование почвы под кустарниками.
Август
сбор урожая;
подкормка кустов клубники;
обработка растений от вредителей.
Сентябрь
обрезка засохших веток и листьев;
высадка хвойных культур и саженцев яблони, сливы.
Октябрь
опрыскивание и санитарная обрезка плодовых деревьев и кустарников
Ноябрь
обработка растений медным купоросом;
подготовка к зимованию
Декабрь
заготовка черенков плодовых и хвойных деревьев для весенней прививки
Влияние фаз Луны на растения
Считается, что луна влияет на растения, вызывая постоянную смену направления и скорости перемещения растительных соков по проводящим каналам в зависимости от лунной фазы.
Приметы садовода и огородника
- Как зацветет бузина и черемуха, можно высаживать картошку.
- Когда зацветет калина и распустятся пионы, можно, предварительно замочив семена кабачков, тыквы и патиссонов, высадить их под пленку или в теплицу.
- Репчатый лук и репу сажают на день Святого Луки (5 мая).
- Капустная рассада даст огромные, крепкие кочаны, если начинать сажать ее 18 мая на Аксинью-капустницу и продолжать до 25 июня.
- Если весна ранняя, то на 4 неделе Великого поста можно высаживать капусту и лук, а если поздняя, то можно заниматься посадкой в Страстную субботу.
Павел Траннуа, российский садовод, сторонник развития биотехнологий, автор книг по садоводству, дает несколько рекомендаций по уходу за растениями:
1.Первые две недели жизни однолетнего растения - самые важные. Именно в этот период закладываются все процессы. Растение привыкнет именно к тем условиям, которые были созданы в начале. Например, если рассаду выращивали в торфяной смеси, а позже растения перенесут на участок, где почва глинистая, то “внутренняя программа” собьется, и растение может не прижиться или расти слабым.
2.Рассаду лучше поместить в немного худшие условия, чем будут потом, когда ее перенесут в открытый грунт или теплицу. Именно такой подход дает лучшие результаты.
3.Для выращивания семян стоит брать почву со своего участка, но только из ухоженных и чистых грядок.
4.Выбирая поддон, лучше остановить свой выбор на глубоком, так как чем больше почвы под растением, тем меньше хлопот. Если объем почвы недостаточный, то приходится часто подкармливать рассаду, земля пересыхает, и корни страдают от собственных выделений.
5.Семена лучше сеять тогда, когда за окном установится солнечная погода. Садовые растения не стоит подсвечивать искусственными лампами. А для тех растений, которые потом переносят в теплицу, можно использовать фитолампу.