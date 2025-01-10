https://ria.ru/20250110/gosduma-1993037283.html

В ГД предложили решение проблем с деньгами у сотрудников после праздников

В ГД предложили решение проблем с деньгами у сотрудников после праздников - РИА Новости, 10.01.2025

В ГД предложили решение проблем с деньгами у сотрудников после праздников

Внедрение практики разбивки аванса на две части смогло бы сократить интервал между выплатами в январе и устранить резкие перепады в доходах сотрудников после... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T04:12:00+03:00

2025-01-10T04:12:00+03:00

2025-01-10T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Внедрение практики разбивки аванса на две части смогло бы сократить интервал между выплатами в январе и устранить резкие перепады в доходах сотрудников после новогодних праздников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Он отметил, что в начале января из-за праздников мало рабочих дней, поэтому размер аванса оказывается скромным. "Несмотря на последующее получение основной части заработной платы, такой временный финансовый разрыв создает дискомфорт для сотрудников. Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников. Например, первая часть аванса выплачивается до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно около 20 января. Такой подход позволяет сократить интервал между выплатами и устранить резкие перепады в доходах сотрудников", — сказал Гаврилов. Чтобы внедрить такую практику, работодателю нужно будет изменить локальные нормативные акты внутри компании или организации и заключить дополнительные соглашения с работниками, добавил депутат. Кроме того, по его мнению, стоит учитывать, что с 2023 года порядок расчета аванса изменился: с любой выплаты, включая аванс, работодатели обязаны удерживать НДФЛ, это означает, что даже при стандартном подходе к расчету аванса, он становится еще меньше за счет удержания налога. Другим вариантом, по словам Гаврилова, может стать пересмотр методики расчета аванса. Сейчас большинство компаний руководствуются стандартной формулой, которая учитывает только фактически отработанное время за первую половину месяца. "Однако альтернативой может стать фиксация авансового платежа в процентном соотношении от общей заработной платы. Например, если раньше аванс составлял 40% от месячного оклада, то его можно поднять до 50%. Такой подход сгладит дисбаланс между первой и второй частями выплаты. В таком случае, например, вместо крохотных пяти-восьми тысяч рублей (примерная сумма), которые получатся при расчете для оклада в районе 50 тысяч рублей, сотрудник сможет получить фиксированный аванс в размере 25 тысяч, что позволит серьезно сократить финансовый разрыв", — добавил парламентарий. По словам Гаврилова, важно учитывать, что законодательство предоставляет работодателям определенную свободу в установлении сроков и порядка выплат, например, согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата должна выплачивалась не реже двух раз в месяц, но конкретные даты выплаты регулируются локальными актами. По мнению депутата, это открывает возможность для организации скорректировать внутренние правила в пользу работников.

https://ria.ru/20250110/gosduma-1993032345.html

https://ria.ru/20250109/matkapital-1992918230.html

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россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф