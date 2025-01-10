https://ria.ru/20250110/efimov-1993087513.html

Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети

Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 10.01.2025

Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети

Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:10:00+03:00

2025-01-10T14:10:00+03:00

2025-01-10T14:10:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москомархитектура

юлиана княжевская

сергей собянин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году выпустили 33 постановления правительства Москвы об утверждении проектов планировки участков улично-дорожной сети". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что проекты предусматривают создание безопасных и комфортных условий для передвижения москвичей.В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в прошлом году в рамках ППТ предоставили проект участка от улицы Руставели до Фонвизина. Благодаря ему жители смогут комфортно подъезжать к детской городской поликлинике. Учреждение находится на улице Яблочкова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент идет разработка проектов планировки территорий еще двух дорог на территории Новой Москвы.

https://ria.ru/20250110/efimov-1993017598.html

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москомархитектура, юлиана княжевская, сергей собянин