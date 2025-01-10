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Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 10.01.2025
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14:10 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/efimov-1993087513.html
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 10.01.2025
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети
Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:10:00+03:00
2025-01-10T14:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москомархитектура
юлиана княжевская
сергей собянин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году выпустили 33 постановления правительства Москвы об утверждении проектов планировки участков улично-дорожной сети". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что проекты предусматривают создание безопасных и комфортных условий для передвижения москвичей.В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в прошлом году в рамках ППТ предоставили проект участка от улицы Руставели до Фонвизина. Благодаря ему жители смогут комфортно подъезжать к детской городской поликлинике. Учреждение находится на улице Яблочкова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент идет разработка проектов планировки территорий еще двух дорог на территории Новой Москвы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москомархитектура, юлиана княжевская, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москомархитектура, Юлиана Княжевская, Сергей Собянин
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети

Ефимов: в Москве за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В прошлом году выпустили 33 постановления правительства Москвы об утверждении проектов планировки участков улично-дорожной сети". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей
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В сообщении уточняется, что проекты предусматривают создание безопасных и комфортных условий для передвижения москвичей.
В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в прошлом году в рамках ППТ предоставили проект участка от улицы Руставели до Фонвизина. Благодаря ему жители смогут комфортно подъезжать к детской городской поликлинике. Учреждение находится на улице Яблочкова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент идет разработка проектов планировки территорий еще двух дорог на территории Новой Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМоскомархитектураЮлиана КняжевскаяСергей Собянин
 
 
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