https://ria.ru/20250110/efimov-1993087513.html
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 10.01.2025
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети
Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:10:00+03:00
2025-01-10T14:10:00+03:00
2025-01-10T14:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москомархитектура
юлиана княжевская
сергей собянин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году утвердила 33 проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году выпустили 33 постановления правительства Москвы об утверждении проектов планировки участков улично-дорожной сети". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что проекты предусматривают создание безопасных и комфортных условий для передвижения москвичей.В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в прошлом году в рамках ППТ предоставили проект участка от улицы Руставели до Фонвизина. Благодаря ему жители смогут комфортно подъезжать к детской городской поликлинике. Учреждение находится на улице Яблочкова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент идет разработка проектов планировки территорий еще двух дорог на территории Новой Москвы.
https://ria.ru/20250110/efimov-1993017598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москомархитектура, юлиана княжевская, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москомархитектура, Юлиана Княжевская, Сергей Собянин
Ефимов: за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети
Ефимов: в Москве за год утвердили 33 проекта планировки улично-дорожной сети