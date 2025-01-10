https://ria.ru/20250110/dolg-1993042261.html

Названы страны, быстрее всего снижавшие внешний долг в "Большой двадцатке"

Названы страны, быстрее всего снижавшие внешний долг в "Большой двадцатке" - РИА Новости, 10.01.2025

Названы страны, быстрее всего снижавшие внешний долг в "Большой двадцатке"

Быстрее всего в 2024 году внешний долг в "Большой двадцатке" сокращали Япония и Россия, а больше всего он вырос у Саудовской Аравии и Индии, следует из расчетов РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T07:04:00+03:00

2025-01-10T07:04:00+03:00

2025-01-10T07:04:00+03:00

экономика

саудовская аравия

япония

сша

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Быстрее всего в 2024 году внешний долг в "Большой двадцатке" сокращали Япония и Россия, а больше всего он вырос у Саудовской Аравии и Индии, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Так, внешний долг японской экономики за первое полугодие прошлого года снизился почти на 7% - до 4,2 триллиона долларов, а российской - на 5%, до 301,9 миллиарда. Тройку лидеров замыкает Южная Корея, которой удалось уменьшить обязательства перед нерезидентами на 2% - до 658,3 миллиарда долларов. Помимо вышеназванных стран, внешняя задолженность в "Большой двадцатке" сократилась еще у Италии - на 0,8%, теперь страна должна своим зарубежным кредиторам 2,8 триллиона долларов. Также обязательства уменьшились у Мексики - на 0,4%, до 591,6 миллиарда долларов. Долги немецкой и индонезийской экономик также снизились, но менее чем на 0,1% - до 6,7 триллиона и 408,1 миллиарда долларов соответственно. Остальные 12 стран, наоборот, увеличили свои обязательства перед иностранными кредиторами. Наиболее сильно долг вырос у Саудовской Аравии - сразу на 14%, до 344,8 миллиарда долларов. Индийская задолженность увеличилась менее значительно - всего на 5%, до 682,3 миллиарда долларов. Китай с начала прошлого года нарастил внешний долг на 4% - до 2,5 триллиона долларов, а ЮАР, у которой самая небольшая внешняя задолженность из всей "Большой двадцатки", - на 3,6%, до 163,9 миллиарда. Лидер по объему внешнего долга, США, продолжили увеличивать задолженность - американская экономика на середину прошлого года задолжала иностранным кредиторам 26,9 триллиона долларов, что на 3,5% больше, чем на начало года. Канада нарастила долг на 2,9% - до 3,2 триллиона долларов; Турция - на 2,4%, до 512 миллиардов долларов; Великобритания, которая по объему внешних обязательств уступает лишь США, - на 2,3%, до 9,8 триллиона долларов. Австралийская экономика на середину года задолжала нерезидентам 1,6 триллиона долларов, что на 1,8% больше показателя на начало года. Аргентина нарастила обязательства до 286,6 миллиарда долларов с 283 миллиардов в декабре 2023 года, а Бразилия - до 741,1 миллиарда с 732,7 миллиарда. Самые скромные темпы роста показал внешний долг Франции - всего на 0,7%, однако страна стала третьей по его объему среди "двадцатки" с 7,7 триллиона долларов. Внешний долг - это размер обязательств государственных властей, центробанка, финансовых институтов и реального сектора экономики перед иностранными кредиторами.

https://ria.ru/20250106/dolg-1992674842.html

https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html

https://ria.ru/20241212/gosdolg-1988823918.html

саудовская аравия

япония

сша

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экономика, саудовская аравия, япония, сша