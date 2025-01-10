Охлобыстин назвал Добровольскую гениальной актрисой

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова