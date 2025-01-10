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Охлобыстин назвал Добровольскую гениальной актрисой - РИА Новости, 10.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:28 10.01.2025 (обновлено: 22:07 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993203549.html
Охлобыстин назвал Добровольскую гениальной актрисой
Охлобыстин назвал Добровольскую гениальной актрисой - РИА Новости, 10.01.2025
Охлобыстин назвал Добровольскую гениальной актрисой
Актёр, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин назвал народную артистку России Евгению Добровольскую поистине гениальной актрисой, прекрасной матерью и красивой... РИА Новости, 10.01.2025
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россия
евгения добровольская (актриса)
иван охлобыстин
культура
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Актёр, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин назвал народную артистку России Евгению Добровольскую поистине гениальной актрисой, прекрасной матерью и красивой женщиной. Добровольская умерла от тяжелой болезни в возрасте 60 лет в пятницу. "Ушла за пределы земной жизни Евгения Добровольская, мой добрый, старинный друг, свидетель на моей свадьбе, поистине гениальная актриса, прекрасная мать, просто красивая женщина. Прощай Женька! Мы тебя любим! Однажды мы вновь встретимся и снова будем вместе смеяться и мечтать, как раньше", - написал Охлобыстин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Добровольская была слишком сильным человеком, чтобы распространяться о своей смертельной болезни. "Она не хотела чтобы её жалели", - добавил он. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
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россия, евгения добровольская (актриса), иван охлобыстин
Россия, Евгения Добровольская (актриса), Иван Охлобыстин, Культура
Охлобыстин назвал Добровольскую гениальной актрисой

Охлобыстин назвал Добровольскую поистине гениальной актрисой и красивой женщиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕвгения Добровольская в спектакле "Космос" в МХТ имени А.П. Чехова
Евгения Добровольская в спектакле Космос в МХТ имени А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Евгения Добровольская в спектакле "Космос" в МХТ имени А.П. Чехова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Актёр, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин назвал народную артистку России Евгению Добровольскую поистине гениальной актрисой, прекрасной матерью и красивой женщиной.
Добровольская умерла от тяжелой болезни в возрасте 60 лет в пятницу.
Актриса Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Биография Евгении Добровольской
Вчера, 19:44
"Ушла за пределы земной жизни Евгения Добровольская, мой добрый, старинный друг, свидетель на моей свадьбе, поистине гениальная актриса, прекрасная мать, просто красивая женщина. Прощай Женька! Мы тебя любим! Однажды мы вновь встретимся и снова будем вместе смеяться и мечтать, как раньше", - написал Охлобыстин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Добровольская была слишком сильным человеком, чтобы распространяться о своей смертельной болезни. "Она не хотела чтобы её жалели", - добавил он.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
Воспоминания о Евгении Добровольской
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Евгения Добровольская в спектакле Космос в МХТ имени А.П. Чехова

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

Евгения Добровольская, Вячеслав Баранов на съемках фильма Клетка для канареек

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

© РИА Новости
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2 из 10
© Информкино (1996)

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

Кадр из фильма Королева Марго

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

© Информкино (1996)
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

Актриса Евгения Добровольская - лауреат премии Золотой орел в номинации Лучшая женская роль

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля Свидитель обвинения режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 10
© Вертикаль (2007)

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

Кадр из фильма Артистка

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

© Вертикаль (2007)
6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

Актриса Евгения Добровольская выступает на церемонии открытия 4-го Национального кинофестиваля дебютов Движение в Омске

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля 9 ряд. 10, 11 место по пьесе Юлии Поспеловой в МХТ им. А.П. Чехова

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

Народная артистка РФ Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

Евгения Добровольская

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
10 из 10

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 10

За свою жизнь актриса мастерски исполнила десятки ролей в спектаклях и художественных фильмах.

На фото: Евгения Добровольская в роли Олеси и Вячеслав Баранов в роли Виктора на съемках фильма "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.

На фото: кадр из фильма "Королева Марго"

© Информкино (1996)
3 из 10

Добровольская получила множество наград и премий, а также заслужила всеобщее признание среди зрителей и критиков.

На фото: Добровольская получает премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10

За 33 года работы в МХТ имени А. П. Чехова Добровольская демонстрировала несравненное актерское мастерство даже в самых необычных и сложных амплуа.

На фото: Евгения Добровольская в роли прокурора Майерса в сцене из спектакля "Свидетель обвинения" режиссера Мари-Луиз Бишофберже в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 10

В кино она наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!".

На фото: кадр из фильма "Артистка"

© Вертикаль (2007)
6 из 10

Актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: Актеры Евгения Добровольская и Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля "9 ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Дениса Азарова в Московском художественном театре имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 10

Десятого января 2025-го стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Московский художественный театр имени А. П. Чехова выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

"Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке". В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети", — передали представители театра.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураРоссияЕвгения Добровольская (актриса)Иван Охлобыстин
 
 
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