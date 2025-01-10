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Вступление Индонезии в БРИКС вызовет напряженность, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2025
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14:23 10.01.2025 (обновлено: 14:26 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/briks-1993117315.html
Вступление Индонезии в БРИКС вызовет напряженность, считает эксперт
Вступление Индонезии в БРИКС вызовет напряженность, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2025
Вступление Индонезии в БРИКС вызовет напряженность, считает эксперт
Вступление Индонезии в БРИКС в качестве полноценного члена объединения вызовет напряжённость в отношениях страны с Западом, считает Селлита, преподаватель... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:23:00+03:00
2025-01-10T14:26:00+03:00
в мире
индонезия
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вступление Индонезии в БРИКС в качестве полноценного члена объединения вызовет напряжённость в отношениях страны с Западом, считает Селлита, преподаватель факультета международных отношений университета Джаябая. В понедельник правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. "Как постоянный член Индонезия напрямую определяет повестку дня и политику БРИКС и имеет значительные полномочия по принятию решений. Впоследствии постоянное членство Индонезии в БРИКС вызовет некоторую напряжённость в её отношениях с Западом", - сказала эксперт РИА Новости. Однако, по её словам, это не означает отказ Индонезии от Запада. "Напротив, это может отражать стратегические усилия Индонезии по диверсификации своих партнёрств, укреплению своих экономических позиций и увеличению своего глобального влияния в мире в направлении многополярности", - объяснила Селлита. Она также добавила, что Индонезия продемонстрировала смелость двигаться в сторону более открытого и активного глобального управления. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html
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в мире, индонезия, россия, китай, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Китай, БРИКС
Вступление Индонезии в БРИКС вызовет напряженность, считает эксперт

Селлита: членство Индонезии в БРИКС вызовет напряженность в отношениях с Западом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вступление Индонезии в БРИКС в качестве полноценного члена объединения вызовет напряжённость в отношениях страны с Западом, считает Селлита, преподаватель факультета международных отношений университета Джаябая.
В понедельник правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.
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"Как постоянный член Индонезия напрямую определяет повестку дня и политику БРИКС и имеет значительные полномочия по принятию решений. Впоследствии постоянное членство Индонезии в БРИКС вызовет некоторую напряжённость в её отношениях с Западом", - сказала эксперт РИА Новости.
Однако, по её словам, это не означает отказ Индонезии от Запада.
"Напротив, это может отражать стратегические усилия Индонезии по диверсификации своих партнёрств, укреплению своих экономических позиций и увеличению своего глобального влияния в мире в направлении многополярности", - объяснила Селлита.
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Она также добавила, что Индонезия продемонстрировала смелость двигаться в сторону более открытого и активного глобального управления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
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