Вступление Индонезии в БРИКС вызовет напряженность, считает эксперт
Селлита: членство Индонезии в БРИКС вызовет напряженность в отношениях с Западом
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вступление Индонезии в БРИКС в качестве полноценного члена объединения вызовет напряжённость в отношениях страны с Западом, считает Селлита, преподаватель факультета международных отношений университета Джаябая.
В понедельник правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.
"Как постоянный член Индонезия напрямую определяет повестку дня и политику БРИКС и имеет значительные полномочия по принятию решений. Впоследствии постоянное членство Индонезии в БРИКС вызовет некоторую напряжённость в её отношениях с Западом", - сказала эксперт РИА Новости.
Однако, по её словам, это не означает отказ Индонезии от Запада.
"Напротив, это может отражать стратегические усилия Индонезии по диверсификации своих партнёрств, укреплению своих экономических позиций и увеличению своего глобального влияния в мире в направлении многополярности", - объяснила Селлита.
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Она также добавила, что Индонезия продемонстрировала смелость двигаться в сторону более открытого и активного глобального управления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
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