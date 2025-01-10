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В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 10.01.2025 (обновлено: 00:37 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/bespilotiki-1993029829.html
В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА
В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА - РИА Новости, 10.01.2025
В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА
Еще несколько БПЛА подавлены в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T00:26:00+03:00
2025-01-10T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА подавлены в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Вечером в четверг глава региона заявлял, что средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет. "В пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная в 20.40 мск в четверг, сохраняется.Также Гусев уточнил, что в результате атаки БПЛА, произошедшей накануне, в пригородном районе Воронежа после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов и автомобиль. Кроме того, в другом пригороде областного центра незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, а также машина. Губернатор отметил, что осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток, а устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб.
https://ria.ru/20250109/raketa-1993020924.html
https://ria.ru/20250109/bespilotniki-1993026570.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

Гусев: в пригороде Воронежа сбиты еще несколько БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА подавлены в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Вечером в четверг глава региона заявлял, что средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет.
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"В пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная в 20.40 мск в четверг, сохраняется.
Также Гусев уточнил, что в результате атаки БПЛА, произошедшей накануне, в пригородном районе Воронежа после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов и автомобиль. Кроме того, в другом пригороде областного центра незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, а также машина. Губернатор отметил, что осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток, а устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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