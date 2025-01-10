https://ria.ru/20250110/bespilotiki-1993029829.html

В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА - РИА Новости, 10.01.2025

В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

Еще несколько БПЛА подавлены в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T00:26:00+03:00

2025-01-10T00:26:00+03:00

2025-01-10T00:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА подавлены в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Вечером в четверг глава региона заявлял, что средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа, пострадавших нет. "В пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная в 20.40 мск в четверг, сохраняется.Также Гусев уточнил, что в результате атаки БПЛА, произошедшей накануне, в пригородном районе Воронежа после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов и автомобиль. Кроме того, в другом пригороде областного центра незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, а также машина. Губернатор отметил, что осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток, а устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб.

https://ria.ru/20250109/raketa-1993020924.html

https://ria.ru/20250109/bespilotniki-1993026570.html

воронеж

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)