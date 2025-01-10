Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец Harry S. Truman
Al Masirah: хуситы атаковали авианосец ВМС США Harry S. Truman в Красном море
© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Йеменские хуситы атаковали американский авианосец Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море, передает телеканал Al Masirah.
"За последние 48 часов вооруженные силы провели несколько военных операций, наиболее значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников", — говорится в сообщении.
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Эту информацию подтвердил военный представитель движения "Ансар Алла" бригадный генерал Яхья Сариа во время массовой демонстрации в центре Саны.
После этой атаки США и Великобритания нанесли новые удары по военным позициям хуситов в провинциях Омран и Сана на севере страны.
В понедельник движение "Ансар Алла" заявило, что нанесло удары беспилотниками и крылатыми ракетами по авианосцу США Harry S. Truman в Красном море в момент подготовки к бомбежке Йемена.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, заявило о нанесении ударов по складам хуситов, где, возможно, хранится современное конвенциональное оружие.
Предположительно, эти объекты использовали для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или нанесенном уроне.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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