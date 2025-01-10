https://ria.ru/20250110/ataka-1993160620.html

Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец Harry S. Truman

Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец Harry S. Truman - РИА Новости, 10.01.2025

Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец Harry S. Truman

Йеменские хуситы атаковали американский авианосец Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море, передает телеканал Al Masirah. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:20:00+03:00

2025-01-10T17:20:00+03:00

2025-01-10T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Йеменские хуситы атаковали американский авианосец Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море, передает телеканал Al Masirah."За последние 48 часов вооруженные силы провели несколько военных операций, наиболее значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников", — говорится в сообщении.Эту информацию подтвердил военный представитель движения "Ансар Алла" бригадный генерал Яхья Сариа во время массовой демонстрации в центре Саны.После этой атаки США и Великобритания нанесли новые удары по военным позициям хуситов в провинциях Омран и Сана на севере страны.В понедельник движение "Ансар Алла" заявило, что нанесло удары беспилотниками и крылатыми ракетами по авианосцу США Harry S. Truman в Красном море в момент подготовки к бомбежке Йемена.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, заявило о нанесении ударов по складам хуситов, где, возможно, хранится современное конвенциональное оружие.Предположительно, эти объекты использовали для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или нанесенном уроне.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250108/flot-1989086845.html

https://ria.ru/20250106/izrail-1992694251.html

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в мире, красное море, сша, йемен, вооруженные силы сша, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024