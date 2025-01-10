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Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца

Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца - РИА Новости, 10.01.2025

Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца

Сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей Боярский опроверг РИА Новости информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, артист был на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:32:00+03:00

2025-01-10T14:32:00+03:00

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россия

санкт-петербург

сергей боярский

михаил боярский

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей Боярский опроверг РИА Новости информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, артист был на плановом обследовании, с ним все в порядке. Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Якобы причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца.

https://ria.ru/20241227/boyarskiy-1991641499.html

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россия, санкт-петербург, сергей боярский, михаил боярский