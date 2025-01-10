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Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца - РИА Новости, 10.01.2025
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14:32 10.01.2025 (обновлено: 14:47 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/artist-1993120514.html
Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца
Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца - РИА Новости, 10.01.2025
Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца
Сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей Боярский опроверг РИА Новости информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, артист был на... РИА Новости, 10.01.2025
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россия
санкт-петербург
сергей боярский
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей Боярский опроверг РИА Новости информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, артист был на плановом обследовании, с ним все в порядке. Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Якобы причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца.
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россия, санкт-петербург, сергей боярский, михаил боярский
Россия, Санкт-Петербург, Сергей Боярский, Михаил Боярский
Сын Боярского опроверг информацию о госпитализации отца

Сын Михаила Боярского Сергей заявил, что его отец был на плановом обследовании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктёр Михаил Боярский
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актёр Михаил Боярский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей Боярский опроверг РИА Новости информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, артист был на плановом обследовании, с ним все в порядке.
«

"С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль", - сказал собеседник агентства.

Сергей Боярский
Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Якобы причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца.
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